- «Δεν είναι δίκαιο! Να τη γλιτώνεις από τρένο και να σε βρίσκει γίδι;»

Λίαν επίκαιρος παραφραζόμενος ο στίχος του Σαββόπουλου, «κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία, διώξεις απ’ την εισαγγελία. Ο φιλελεΣΤΑΖΙ κλαίει πριν να κοιμηθεί, το Λεπενοτσεκούρι βγάζει στο σφυρί».

Σκεφτείτε τι καταγράφουν οι «πρεσβείος μίος» (τι θα ‘γραφε σήμερα ο Σακελλάριος;) και οι συναφείς υπηρεσίες τους με τρία γράμματα! Πόσο γεμάτος είναι άραγε ο ντουρβάς;

Υπάρχει όμως και το «πρόσκομμα του Συντάγματος» (ευθύνη υπουργών, άρθρο 86). Μα όταν οι «φιλελεύθερες» βλέψεις διασταυρώνονται με την ευρωνομοθεσία, το Σύνταγμα της Ελλάδος παρακάμπτεται. Τώρα που εμποδίζει τη διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, γιατί δεν παίρνουν πρωτοβουλία αυτοί, οι «φιλελεύθεροι», για την κατ’ οικονομίαν υπέρβασή του; Τους εμποδίζουν συνταγματολόγοι, ανώτατοι δικαστές; Ποιος τους εμποδίζει; Οι πασχίζοντες να αποκαθάρουν το όνομά τους, οι αθώοι και άσπιλοι;

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, να θυμίσουμε πως η αντ’ ΥΠΟΙΚ ΑΑΔΕ στην οποία ενσωματώνονται ΣΔΟΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως στην Αρχή Διαφάνειας ενθυλακώθηκαν όλοι οι δημοσιο-ελεγκτικοί φορείς), αυτή η ΑΑΔΕ ζητά από όσους αμφισβητούν τα τεκμήρια να ελεγχθούν ωσάν... μαφιόζοι. Ας πάρει ανάλογη ανεξάρτητη πρωτοβουλία ελέγχου αποδεκτών παράνομων επιδοτήσεων αλλά και των εξυπηρετητών αυτών, ώστε να καθησυχαστούμε άπαντες πως μόνο «για λίγες ψήφους» έγινε το κακό. Δηλαδή να τεκμηριωθεί, όπως πρέπει στην πολιτική, η αθωότητα, όχι η ενοχή όπως απαιτείται στη Δικαιοσύνη. Τεκμήρια, λοιπόν, πως δεν υπήρχαν αντίδωρα παρά μόνον υποσχέσεις ψήφου.