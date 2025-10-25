Από τους Τόμαχοκ στις κυρώσεις

Οσο θα συνεχίζεται η δύσκολη διαπραγμάτευση ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο Τραμπ χρειάζεται ένα σκηνικό ασφυκτικής πίεσης προς τη Ρωσία για υποχωρήσεις.

Το μήνυμα Τραμπ «είμαι σκληρός με τη Ρωσία» επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω της έγκρισης της χρήσης των πυραύλων Τόμαχοκ εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας.

Προφανώς στον Λευκό Οίκο φοβήθηκαν ότι οι Τόμαχοκ μπορούν να εκτροχιάσουν συνολικά τη διαπραγμάτευση με τη Μόσχα σε μια κρίσιμη στιγμή.

Δυόμισι μήνες μετά την υποδοχή του Πούτιν στην Αλάσκα μετά βαΐων και ερυθρών ταπήτων, ο Τραμπ αναβάλλει τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη και ταυτόχρονα επιβάλλει νέες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πώς μπορεί να αναβληθεί μια συνάντηση χωρίς να έχει προηγηθεί η επιλογή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας;

Πώς είναι δυνατόν ο Τραμπ μέσα σε λίγες μέρες να πιέζει για συγκεκριμένη ημερομηνία και λίγες μέρες μετά να ανακοινώνει την αναβολή της συνάντησης στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας;

Πριν από λίγες μέρες η συνάντηση της Βουδαπέστης είχε προεξοφληθεί ως δεδομένη, με τη μιντιακή της κάλυψη να έχει εστιαστεί στη διαδρομή που θα ακολουθήσει το αεροσκάφος για να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν δεν κινδυνεύει να συλληφθεί σε εκτέλεση του σχετικού εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ενδεικτική της έντασης που κυριαρχεί είναι η θέση του Βερολίνου ότι το ένταλμα θα πρέπει να εκτελεστεί.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων η επισπεύδουσα πλευρά θα έπρεπε να είναι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, καθώς μια κατάρρευση του μετώπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει ισορροπίες και συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι πρόθυμοι για κλιμάκωση Ευρωπαίοι εταίροι των ΗΠΑ έχουν περιπλέξει τη μεσολάβηση του Τραμπ.

Ντε φάκτο επικεφαλής των πρόθυμων υποστηρικτών της Ουκρανίας ο Τραμπ προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο ως ενδιάμεσος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.