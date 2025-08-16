«Η ανικανότητα της Ν.Δ. κατακαίει την Ελλάδα»

Η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή και επιδεινώνεται, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μονίμως ως άλλοθι για την ανικανότητα, την απουσία σχεδίου και την εγκατάλειψη της πρόληψης. Οταν η κυβέρνηση επενδύει περισσότερα σε καταστολή και επικοινωνία παρά σε πρόληψη και εκπαίδευση, το αποτέλεσμα είναι γνωστό: καμένη γη και χιλιάδες άνθρωποι σε απόγνωση. Ισχυρίζονται οι υπουργοί της Ν.Δ. και ο Κ. Μητσοτάκης ότι έχουν τα περισσότερα εργαλεία όλων των εποχών για την κατάσβεση. Γιατί λοιπόν καίγονται χιλιάδες στρέμματα κάθε χρόνο;

Προφανώς γιατί η ανικανότητα της Ν.Δ. κατακαίει τα δάση, τις περιουσίες και την προοπτική της πατρίδας μας, παρά τις μεγαλοστομίες που εκτοξεύει σε κάθε αντιπυρική περίοδο. Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές είναι τεράστιες και οι υπουργοί της, όπως και οι βουλευτές, εξαφανισμένοι από τα μέτωπα της φωτιάς. Και όσοι εμφανίζονται, κάνουν δηλώσεις που προσβάλλουν όλη την Ελλάδα, σαν εκείνη της κυρίας Βούλτεψη.

Ισχυρίζονται οι υπουργοί της Ν.Δ. και ο Κ. Μητσοτάκης ότι έχουν τα περισσότερα εργαλεία όλων των εποχών για την κατάσβεση. Γιατί λοιπόν καίγονται χιλιάδες στρέμματα κάθε χρόνο;

● Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η κορυφή αυτής της εγκληματικής οργάνωσης (όπως περιγράφεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία);

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ τα λέει όλα η προτίμηση Μητσοτάκη να ευτελίσει τη Βουλή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, από το να επιτρέψει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ενας πρωθυπουργός που φοβάται την Κ.Ο. του, δεν μπορεί να μακροημερεύσει.

Επίσης, η υπόθεση είναι ακόμα μία απόδειξη ότι χωρίς ισχυρούς θεσμούς η Δημοκρατία αποδυναμώνεται και η ανισότητα παγιώνεται. Οταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούν, όταν η διαφάνεια υπονομεύεται και η λογοδοσία περιορίζεται, τότε δημιουργείται γόνιμο έδαφος για δίκτυα εξουσίας που λειτουργούν όχι προς όφελος των πολιτών, αλλά υπέρ ιδιοτελών συμφερόντων. Η κορυφή αυτών των κυκλωμάτων είναι, συχνά, πολιτικά προστατευμένη. Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει σε βάθος. Δεν θα ανεχτούμε άλλο το ελληνικό κράτος να είναι λάφυρο και όχι εργαλείο δημόσιου συμφέροντος.

● Υπάρχει, πάντως, και ένα ερώτημα που αφορά το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής στην υπόθεση. Εχετε καταγγείλει την εξεταστική ως «πλυντήριο». Γιατί, τότε, θα συμμετάσχετε σε αυτήν νομιμοποιώντας την;

Συμμετέχουμε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, όχι για να συμμετάσχουμε σε έναν θεσμικό θεατρινισμό. Οι εξεταστικές δεν είναι εργαλείο πολιτικής συμψηφιστικής λάσπης, αλλά βασικός πυλώνας ελέγχου της εξουσίας. Καταγγείλαμε εξαρχής ότι η Ν.Δ. επιχείρησε να χειραγωγήσει τη διαδικασία, ώστε να συγκαλύψει ευθύνες και να κατασκευάσει ενόχους κατά παραγγελία. Εμείς, όμως, δεν πρόκειται να αποσυρθούμε. Θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να έρθουν όλα στο φως. Η μετατροπή της επιτελικής Ν.Δ. σε επιστολική θα είναι ένα διαρκές στίγμα για τη «γαλάζια» παράταξη.

Τώρα είναι η στιγμή να καταθέσουμε μια πλήρη, ρεαλιστική, αλλά και ριζοσπαστική πρόταση διακυβέρνησης, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών

● Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, κατέθεσε πέντε προτάσεις για τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα κ.ο.κ. Ιδιες απόψεις συναντάμε και στην Αριστερά. Θα μπορούσατε να καταθέσετε από κοινού τις ιδέες αυτές;

Η Δημοκρατία ενισχύεται όταν τα κόμματα δείχνουν την ωριμότητα να συνεργαστούν για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Οι προτάσεις μας για τον διαχωρισμό εξουσιών, την ενίσχυση της Δικαιοσύνης, τη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών και τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση κομμάτων δεν είναι ιδιοκτησία μας. Είναι ένα κοινό θεσμικό έδαφος που μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε με όσες πολιτικές δυνάμεις απορρίπτουν τον αυταρχισμό και την παρακρατική λογική. Ο κόσμος δεν θέλει πολλά λόγια και παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, αλλά συναντήσεις πάνω σε αρχές και αξίες.

● Η ώρα… ΔΕΘ πλησιάζει. Μήπως είναι ώρα και για το κόμμα σας να καταθέσει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Ακριβώς αυτό σχεδιάζουμε. Τώρα είναι η στιγμή να καταθέσουμε μια πλήρη, ρεαλιστική, αλλά και ριζοσπαστική πρόταση διακυβέρνησης, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών. Δεν μιλάμε για υποσχέσεις, αλλά για σχεδιασμένες τομές: αναδιανομή πλούτου, δίκαιη φορολόγηση, δημόσιο κοινωνικό κράτος, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες, αλλά θα τις θεραπεύει. Μετά από 15 χρόνια κρίσεων, ήρθε η ώρα για μια νέα, σταθερή κατεύθυνση, που θα δώσει ξανά ελπίδα σε όλους τους Ελληνες.

● Επί τη ευκαιρία σε προηγούμενη συνέντευξή σας (Real News) μιλάτε για την κατάθεση Λευκής Βίβλου για τα εργασιακά και τους συνταξιούχους. Σε ποιες ράγες θα κινηθεί αυτή η Λευκή Βίβλος;

Η Λευκή Βίβλος είναι η αφετηρία για μια νέα κοινωνική συμφωνία. Θέτουμε στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, όχι απλώς ως οικονομική μονάδα, αλλά ως φορέα δικαιωμάτων, δημιουργίας και ασφάλειας. Στο πεδίο των εργασιακών: σταθερές σχέσεις εργασίας, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, επαναφορά των βασικών αρχών του εργατικού δικαίου, καλύτερες αμοιβές. Στο μέτωπο των συντάξεων: βιώσιμο και αναδιανεμητικό σύστημα, όχι χρηματιστηριακός τζόγος στις εισφορές των νέων. Θέλουμε η εργασία κάθε ανθρώπου να τον οδηγεί στην ευημερία.

● Στόχος για το κόμμα σας είναι η πρώτη θέση, κάτι, ωστόσο, που δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Αν δεν επιβεβαιωθεί η πρωτιά, θα τεθεί θέμα ηγεσίας;

Αυτή η συζήτηση αδικεί το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι να αλλάξουμε τη χώρα. Οι εξελίξεις είναι δυναμικές και τα γεγονότα παράγουν αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μετριέται μόνο με ποσοστά, αλλά με το βάθος της πρότασής του, με την ποιότητα των στελεχών του, με τη φρεσκάδα των ιδεών του. Λίγους μήνες πριν από τη νίκη με 10 μονάδες το 2009, το ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω στις δημοσκοπήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οδηγεί αυτήν την προσπάθεια με επιμονή, θεσμική συνέπεια και στρατηγικό σχέδιο. Κάθε άλλη συζήτηση περί ηγεσίας δεν αφορά την κοινωνία, αλλά μόνο όσους εξυπηρετούν την παραμονή της Ν.Δ. στην εξουσία. Εμείς κοιτάμε μπροστά και θέλουμε να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου από τον φόβο και τις χαμηλές προσδοκίες.

● Πολλοί εκτιμούν ότι μετά τις επόμενες εκλογές η συνεργασία Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ θα είναι, απλά, μονόδρομος. Η προοπτική αυτή είναι, πράγματι, στο τραπέζι της Χαρ. Τρικούπη; Επανάληψη του 2012, χωρίς μνημόνια όμως τη φορά αυτή;

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έναν άλλο αξιακό κώδικα αυτή τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πλειοψηφία με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Οχι κυβερνήσεις διαχείρισης, αλλά αλλαγής. Αλλαγής στην οικονομία, στους θεσμούς, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος. Μας χωρίζει άβυσσος με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που η ανικανότητά της στερεί από τη χώρα τον ξεχωριστό της ρόλο στην εξωτερική πολιτική, μιας κυβέρνησης που διευρύνει τις ανισότητες.