«Ταχύτερα και εγκυρότερα, ο δεύτερος πανελλήνιος διαγωνισμός και οι διορισμοί»

Οσον αφορά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της ειδικής αγωγής, που αφορούν περίπου 93.000 υποψήφιους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που επιβάλλει το άνοιγμα των σχολείων, θα υπάρχουν αποτελέσματα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Οσον αφορά το εξεταστικό τμήμα του πανελλήνιου διαγωνισμού (3 τεστ) ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ δηλώνει με νόημα ότι «όταν θα γίνουν οι προσλήψεις και αξιολογηθεί στην πορεία το νέο ανθρώπινο δυναμικό, είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών τεστ θα αποδειχθεί ευεργετικός».

«Το ΑΣΕΠ στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, παίρνοντας τον έλεγχο και την άμεση επιτήρηση της διαδικασίας, κατάφερε όχι μόνο να αποφύγει τα προβλήματα που είχε ο 1ος διαγωνισμός με 15.000 επιτηρητές ανά την Ελλάδα, αλλά να ταυτοποιήσει ηλεκτρονικά τους υποψηφίους κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα εκμηδενίζοντας έτσι τον χρόνο αναμονής (κατά μέσο όρο μόλις 1-2 λεπτά) και να εκδώσει σε χρόνο-ρεκόρ τα αποτελέσματα». Αυτά είπε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, απαντώντας στις ερωτήσεις της «Εφ.Συν.».

● Ο 2ος πανελλήνιος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε φαίνεται ότι οι υποψήφιοι έμειναν ικανοποιημένοι από την οργάνωσή του. Δεδομένου ότι ο 1ος διαγωνισμός είχε αρκετά προβλήματα, τι αντιμετωπίσατε αυτή τη φορά;

Οργανωτικά χρειάστηκε να επιλυθούν πολλά ζητήματα με αφετηρία την απόφαση για διεξαγωγή του διαγωνισμού με ηλεκτρονικά μέσα. Επρεπε να βρεθούν τα κατάλληλα εξεταστικά κέντρα με την αναγκαία υποδομή για μαζικές εξετάσεις και αυτά εντοπίστηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάνω από όλα, όμως, η απόφασή μας ήταν να έχουμε εμείς ως ΑΣΕΠ τον έλεγχο και την άμεση επιτήρηση της διαδικασίας, ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχε ο προηγούμενος διαγωνισμός με 15.000 επιτηρητές ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα δημιουργήσαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφιοι έκλεισαν «ραντεβού» επιλέγοντας την ημέρα και ώρα της εξέτασής τους. Η ίδια πλατφόρμα μάς επέτρεψε να τους ταυτοποιούμε ηλεκτρονικά κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα εκμηδενίζοντας έτσι τον χρόνο αναμονής (κατά μέσο όρο μόλις 1-2 λεπτά).

● Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα;

Πολλές. Εάν π.χ. με ρωτούσατε τον Μάρτιο για το εάν θα γίνει ο διαγωνισμός πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, δεν θα σας απαντούσα με βεβαιότητα. Πολλά μπορούσαν να πάνε στραβά. Από την προμήθεια των Η/Υ μέχρι τη λειτουργία, για πρώτη φορά, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προανέφερα και από τον επαρκή κλιματισμό των εξεταστικών κέντρων μέχρι την εύρεση 250 υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες που θα μας συνέδραμαν στην υποδοχή των υποψηφίων και στην επιτήρηση των εξεταζομένων. Και για να είμαι ειλικρινής κάποια πήγαν στραβά, αλλά διορθώθηκαν πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Τελικά το οργανωτικό αποτέλεσμα ήταν θετικό.

● Πέρα όμως από τα οργανωτικά, υπάρχουν και τα τεστ του διαγωνισμού που τελικά καθορίζει το αποτέλεσμα. Υπήρξε η κριτική ότι σε έναν διαγωνισμό που διαρκεί περίπου 40 ημέρες (20.6-27.7) είναι σε πλεονεκτική θέση όσοι εξεταστούν τελευταίοι. Τι απαντάτε;

Εύλογη η επιφύλαξη αυτή και τη λάβαμε υπ’ όψιν. Ετσι για παράδειγμα «σπάσαμε» τα 1.200 θέματα της Τράπεζας Θεμάτων σε 3 ομάδες που αντιστοιχούσαν σε τρεις περιόδους του διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό η 1η ημέρα απείχε από την τελευταία περίπου 10 ημέρες (αντί για 40). Παράλληλα φροντίσαμε ο αριθμός και η δυσκολία των θεμάτων γνώσεων να είναι τέτοια ώστε να επαρκεί μια προετοιμασία δύο εβδομάδων, διάστημα που είχε κάθε υποψήφιος ανεξάρτητα εάν έδινε πρώτος ή τελευταίος. Η βαθμολογία μάς δικαίωσε: η διακύμανσή της δεν επηρεάστηκε στο παραμικρό από την πάροδο των ημερών. Υπήρχαν ημέρες στο τέλος μιας περιόδου που είχαν χαμηλότερη βαθμολογία από τη βαθμολογία των πρώτων ημερών της περιόδου.

Ανάλογη η εικόνα και στα τεστ δεξιοτήτων: τα θέματα ήταν τέτοια που η επίδοση σε αυτά δεν συνδεόταν με το εάν έδινες πρώτος ή τελευταίος. Στον επαγωγικό είναι αδύνατον να υπάρξει απομνημόνευση, ενώ στις συμπεριφορές είναι αδύνατον να υπάρξει προετοιμασία. Και εδώ η διακύμανση της βαθμολογίας μάς δικαίωσε. Καμία αυξητική τάση δεν σημειώθηκε κατά τρόπο που να συνδέεται με το εάν κάποιος έδωσε στην αρχή ή στο τέλος του διαγωνισμού. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των βαθμολογιών της Θεσσαλονίκης (που έδωσε σε δεύτερη φάση) ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με τον μέσο όρο της Αθήνας (που έδωσε πρώτη).

Οταν θα γίνουν οι προσλήψεις και αξιολογηθεί στην πορεία το νέο ανθρώπινο δυναμικό, είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών τεστ θα αποδειχτεί ευεργετικός.

● Η διεξαγωγή του διαγωνισμού μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν λειτούργησε σε βάρος όσων μένουν στην επαρχία;

Η απάντηση είναι διπλή. Κατ’ αρχήν τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη σκέψη αυτή. Εάν τα δείτε (τα δημοσιεύσαμε), θα διαπιστώσετε ότι το ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων από την επαρχία είναι λίγο μεγαλύτερο από το ποσοστό των κατοίκων επαρχίας του γενικού πληθυσμού ενώ της Αττικής υπολείπεται. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να βοήθησαν και οι εκπτώσεις στις μετακινήσεις που επιτεύχθηκαν με πρωτοβουλία του ΥΠΕΣ, αλλά και η δυνατότητα να επιλέξουν οι υποψήφιοι την ημέρα και ώρα εξέτασης. Αυτό διευκόλυνε κυρίως όσους έπρεπε να έρθουν από μακριά.

Και δεύτερον, η ανεύρεση των κατάλληλων εξεταστικών κέντρων και υποδομών για μαζικές ηλεκτρονικές εξετάσεις ήταν ήδη δύσκολη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν αδύνατη για άλλες πόλεις, ιδίως όταν θέλουμε να έχουμε εμείς του ΑΣΕΠ τον έλεγχο της εξεταστικής διαδικασίας.

● Καλά όλα αυτά. Και τώρα τι μας εγγυάται ότι οι υποψήφιοι που πήγαν καλά σε αυτό τον διαγωνισμό δεν θα περιμένουν δύο χρόνια για να διοριστούν, όπως αυτοί του προηγούμενου;

Οι προκηρύξεις θα γίνουν σε δύο δόσεις, μία για τις προσλήψεις του 2026 και σε έναν χρόνο για αυτές του 2027. Το κλειδί είναι ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων που εν μέρει μόνο εξαρτάται από το ΑΣΕΠ. Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν προηγουμένως: απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, αποστολή στο ΑΣΕΠ λεπτομερώς επεξεργασμένων των θέσεων πρόσληψης και πάνω από όλα έγκαιρη επικαιροποίηση από τους περίπου 200 φορείς των οργανογραμμάτων τους. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι σε αυτό το τελευταίο και πιο κρίσιμο θέμα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα από τις δύο προηγούμενες χρονιές, όπου κυριολεκτικά μέχρι το «και πέντε» κάποιοι φορείς μελετούσαν τι προσόντα ήθελαν.

● Και επειδή πλησιάζει ο Σεπτέμβριος που ανοίγουν τα σχολεία, τι γίνεται με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της ειδικής αγωγής;

Τα σχετικά στοιχεία μάς απεστάλησαν από το υπουργείο Παιδείας στις 4 και 7 Αυγούστου και δουλεύουμε πάνω σε αυτά για να μοριοδοτήσουμε τα προσόντα. Γνωρίζουμε το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που επιβάλλει το άνοιγμα των σχολείων, θα θέλαμε να τα έχουμε λάβει νωρίτερα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είμαστε και εμείς γονείς και καταλαβαίνουμε. Εξάλλου πέρυσι σε συνεργασία με το υπ. Παιδείας αλλάξαμε τη διαδικασία και φέτος θα εξοικονομήσουμε χρόνο. Ενδεχομένως εντός της εβδομάδας να έχουμε νέα.