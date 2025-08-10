Η δεύτερη απογείωση

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001. Ενα παιδί με όνειρα γεννιέται, φορώντας στο DNA του πράσινη φανέλα. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης από τα πρώτα του βήματα έδειξε πως το πάθος του για το ποδόσφαιρο υπερέβαινε τη μικρή του ηλικία. Ξεκίνησε από τον Αίαντα Παλλήνης και πολύ σύντομα εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου η αγάπη του για το παιχνίδι έλαμψε - όχι με θόρυβο, αλλά με εκείνο το σπάνιο και ώριμο βλέμμα του ατόφιου ταλέντου.

Κάθε παιδί που περνά για πρώτη φορά την πύλη μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας, κουβαλά ένα όνειρο. Για τον Γιώργο Βαγιαννίδη αυτό το όνειρο ξεκίνησε όταν ήταν μαθητής Δημοτικού, μόλις 9 ετών, την ημέρα που πέρασε το κατώφλι του προπονητικού κέντρου του Παναθηναϊκού.

Ενα παιδί που ήρθε γεμάτο ανυπομονησία, χαμόγελο και λαχτάρα να παίξει ποδόσφαιρο, χωρίς να ξέρει ότι μια μέρα θα γράψει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Από την πρώτη στιγμή, οι προπονητές του διέκριναν την ερωτική του σχέση με την μπάλα, το πάθος, τη συγκέντρωση και την εργατικότητα που τον ξεχώριζαν. Δεν ήταν μόνο το ταλέντο· ήταν ο χαρακτήρας, η προσήλωση, η διάθεση να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Μέσα από την αυστηρή αλλά δημιουργική καθημερινότητα της ακαδημίας, ο Γιώργος μεγάλωνε. Εξελισσόταν και έδινε συνεχώς απαντήσεις σε κάθε δοκιμασία.

Στα 16 του χρόνια, όντας ήδη ένα από τα κορυφαία ταλέντα της γενιάς του, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δυόμισι χρόνια αργότερα, σε ηλικία 18,5 ετών, πραγματοποίησε το πολυπόθητο ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα. Με ώριμη παρουσία, σπάνιο για την ηλικία του αγωνιστικό θάρρος και αποφασιστικότητα, κέρδισε αμέσως τον σεβασμό συμπαικτών και προπονητών. Το σύμπαν συνωμότησε: έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ και σκόραρε το πρώτο γκολ του αγώνα απέναντι στον Παναιτωλικό. Το άστρο του έλαμψε στον ουρανό του ΟΑΚΑ. Μπίνγκο.

Το καλοκαίρι του 2020, στα 19 του, άνοιξε μια νέα σελίδα στη ζωή του: η μεταγραφή στη σπουδαία Ιντερ. Ενα βήμα τεράστιο για κάθε Ελληνα ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον για ένα παιδί που λίγους μήνες πριν έκανε τα πρώτα του βήματα στη Super League. Η εμπειρία στην Ιταλία ήταν απαιτητική και σύντομη. Δεν βρήκε τη θαλπωρή που περίμενε. Δόθηκε δανεικός στη βελγική Σιντ Τρούιντεν. Δεν στέριωσε. Ομως, κάθε σταθμός στο εξωτερικό, κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι, έμπαινε σαν πολύτιμο κομμάτι στο παζλ της ποδοσφαιρικής εξέλιξής του.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή αυτή δεν ήταν ένα απλό πισωγύρισμα, αλλά μια δεύτερη ευκαιρία να χτίσει κάτι μεγάλο. Να αναγεννηθεί. Να επιστρέψει δριμύτερος στο διεθνές προσκήνιο μέσα από τον δύσκολο δρόμο. Οχι σαν πρόωρο πυροτέχνημα.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια, πέρασε και πάλι απ’ όλα τα στάδια: Παναθηναϊκός Β’, συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, καθιέρωση και τελικά κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Η ανοδική του πορεία ήταν αποτέλεσμα δουλειάς, υπομονής και πίστης στον εαυτό του.

Στη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας του κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας. Το δεύτερο, το 2024, φέρει την υπογραφή του: ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό του τελικού απέναντι στον Αρη, που χάρισε στον Παναθηναϊκό τον τίτλο και στον ίδιο τη διάκριση του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα. Συνολικά αγωνίστηκε 105 φορές με τη φανέλα του «τριφυλλιού», σκοράροντας τέσσερα γκολ.

Και μετά, ήρθε το καλοκαίρι του 2025. Η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν ήταν απλώς ακόμα μία μεταγραφή. Ηταν η πιο ακριβή πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία του Παναθηναϊκού και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες φορές που παίκτης προερχόμενος από την ακαδημία του συλλόγου έφερε έσοδα στα ταμεία. Οχι απλώς έσοδα. Περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ. 12,5 εκατ. ευρώ + 2 εκατ. ευρώ υπό μορφήν μπόνους, για την ακρίβεια.

Διαβολική σύμπτωση το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2022 η Σπόρτινγκ είχε δαπανήσει κοντά στα 4 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, επίσης γέννημα–θρέμμα της ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Κι αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που είχε εισπράξει ο Παναθηναϊκός για πώληση ποδοσφαιριστή από τα «σπλάχνα» του. Μέχρι να τινάξει την μπάνκα ο «Βάγια» και να ρίξει σκόνη ακόμα και στον σούπερ σταρ Τζιμπρίλ Σισέ, που είχε φέρει στο σύλλογο 5,8 εκατ. ευρώ όταν το μακρινό 2011 είχε παραχωρηθεί στη Λάτσιο.

Το συμβόλαιο του Βαγιαννίδη ώς το 2030 και η ρήτρα των 80 εκατ. ευρώ είναι η απόδειξη της διεθνούς αναγνώρισης και του σεβασμού που έχει κερδίσει για το ταλέντο του.

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την πρώτη του προπόνηση στο Κορωπί, ο «Βάγια» αποχωρεί και πάλι από το σπίτι του. Οχι όμως για να κλείσει οριστικά η πόρτα. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, οι δρόμοι συχνά ξανασμίγουν. Και, όχι, κανείς στον Παναθηναϊκό δεν στενοχωριέται που αποχώρησε, αλλά άπαντες είναι υπερήφανοι και συγκινημένοι. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο του «τριφυλλιού» και του Βαγιαννίδη. Το νούμερο «13» στη φανέλα, το πράσινο και το λευκό στην εμφάνιση και το σορτσάκι το καταδεικνύουν. Ο Βαγιαννίδης είναι πλέον «λιοντάρι» της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας. Μέχρι τη μέρα της επιστροφής. Εις το επανιδείν.