Κύματα και φουρτούνες

Ως fake news διέψευσε η Μαρία Καρυστιανού την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα με όνομα το «Kύμα», όπως διακινήθηκε σε διάφορα δημοσιεύματα. Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της, μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα για την παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία πολιτικών προσώπων. Τα σενάρια περί «Κύματος» ξεκίνησαν από τον επικοινωνιολόγο Νικόλα Καραχάλιο που έγραψε έπειτα στο X ότι δεν εννοούσε πως το «Κύμα» είναι το κόμμα της Καρυστιανού. Πάντως, και μόνο το όνομα παραπέμπει σε παλιότερη ταινία για την άνοδο του ναζισμού, όπως και απολιτίκ μορφώματα, οπότε μάλλον δεν θα δούμε τέτοιο σχηματισμό στις κάλπες...