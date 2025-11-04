Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.6°
1 BF
85%
Θεσσαλονίκη
Ψιχάλες μικρής έντασης
17°C
17.8° 15.4°
2 BF
85%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.0°
1 BF
71%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
82%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.8° 14.8°
1 BF
91%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.6° 11.6°
2 BF
91%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.5° 18.5°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
24.9° 21.8°
1 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.9° 18.8°
0 BF
74%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
83%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
86%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.7° 15.7°
2 BF
84%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.7° 20.5°
1 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
85%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
74%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
15°C
15.5° 15.3°
3 BF
92%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
98%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
93%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Μπογδάνος
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Νέα ταμπέλα

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μ.-Α.Κ.

Ακροδεξιό rebranding, μια και είναι της μόδας ο όρος. Παραχωρώντας συνέντευξη στα «Παραπολιτικά» ο παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδάνος χαρακτήρισε τον εαυτό του όχι ακροδεξιό αλλά «εθνικοσυντηρητικό». Ετσι χαρακτηρίζεται και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, που δεν θέλει να το αποκαλούν και... ακροδεξιό. Ο κ. Μπογδάνος κλείνει βέβαια πάντοτε το μάτι και στην alt-right, εξαπολύοντας επίθεση στη woke κουλτούρα και βλέποντας την καλύτερη αντιπολίτευση από την επίσης... εθνικοσυντηρητική Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που στηρίζει ανοιχτά την οπλοφορία όπως στις ΗΠΑ. Δεν είναι ντροπή να παραδέχεται κάποιος ότι είναι πολύ δεξιός ή ακροδεξιός. Το παιχνίδι με τις μεταφρασμένες λέξεις όμως προκαλεί μόνο γέλιο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νέα ταμπέλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual