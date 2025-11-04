Ακροδεξιό rebranding, μια και είναι της μόδας ο όρος. Παραχωρώντας συνέντευξη στα «Παραπολιτικά» ο παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδάνος χαρακτήρισε τον εαυτό του όχι ακροδεξιό αλλά «εθνικοσυντηρητικό». Ετσι χαρακτηρίζεται και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, που δεν θέλει να το αποκαλούν και... ακροδεξιό. Ο κ. Μπογδάνος κλείνει βέβαια πάντοτε το μάτι και στην alt-right, εξαπολύοντας επίθεση στη woke κουλτούρα και βλέποντας την καλύτερη αντιπολίτευση από την επίσης... εθνικοσυντηρητική Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που στηρίζει ανοιχτά την οπλοφορία όπως στις ΗΠΑ. Δεν είναι ντροπή να παραδέχεται κάποιος ότι είναι πολύ δεξιός ή ακροδεξιός. Το παιχνίδι με τις μεταφρασμένες λέξεις όμως προκαλεί μόνο γέλιο.
Νέα ταμπέλα
Νέα ταμπέλα
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας