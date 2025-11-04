Νέα ταμπέλα

Ακροδεξιό rebranding, μια και είναι της μόδας ο όρος. Παραχωρώντας συνέντευξη στα «Παραπολιτικά» ο παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδάνος χαρακτήρισε τον εαυτό του όχι ακροδεξιό αλλά «εθνικοσυντηρητικό». Ετσι χαρακτηρίζεται και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, που δεν θέλει να το αποκαλούν και... ακροδεξιό. Ο κ. Μπογδάνος κλείνει βέβαια πάντοτε το μάτι και στην alt-right, εξαπολύοντας επίθεση στη woke κουλτούρα και βλέποντας την καλύτερη αντιπολίτευση από την επίσης... εθνικοσυντηρητική Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που στηρίζει ανοιχτά την οπλοφορία όπως στις ΗΠΑ. Δεν είναι ντροπή να παραδέχεται κάποιος ότι είναι πολύ δεξιός ή ακροδεξιός. Το παιχνίδι με τις μεταφρασμένες λέξεις όμως προκαλεί μόνο γέλιο.