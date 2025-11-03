Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
Κώστας Τσιάρας | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Απαντήσεις, κύριοι!

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ν.ΠΑΠ.

Να δώσουν απαντήσεις τόσο η κυβέρνηση όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ζητά η Νέα Αριστερά, σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν το όνομα του υπουργού να συμπεριλαμβάνεται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν ισχύουν, προσθέτει, τότε ο Κ. Τσιάρας δεν πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή αυτή την εβδομάδα, όπως είναι προγραμματισμένο, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προκειμένου να υπάρχει μέχρι τότε καλύτερη εικόνα για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σκάνδαλο. Επιπροσθέτως, «εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του υπουργού που διαπραγματεύεται με τις Βρυξέλλες την πληρωμή των αγροτών και τη διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι από μόνη της και πρόβλημα και πρόκληση, που μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας και εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους για τους αγρότες», επισημαίνεται από την Πατησίων.

Απαντήσεις, κύριοι!

