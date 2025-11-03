Μια κρητική βεντέτα αντιμετω­πίζεται ως εγκληματική οργάνωση κι αμέσως κατεβαίνουν στο νησί ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο διοικητής του «ελληνικού FBI»! Ποιο μήνυμα περνάει το υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ.; Δεν υπάρχει γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος; Δεν έχει ικανή Αστυνομία στην Κρήτη; ΄Ή μήπως όταν υπηρετείς στον τόπο σου, μπερδεύονται λίγο… οι στολές με τις ρακές;