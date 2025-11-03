Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 16.8°
2 BF
86%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
16.3° 12.6°
1 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
17°C
17.1° 15.0°
1 BF
69%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
93%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
80%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
1 BF
93%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
2 BF
94%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.4° 14.9°
2 BF
92%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
0 BF
82%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 19.3°
2 BF
74%
Κεφαλονιά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
94%
Λάρισα
Ασθενής ομίχλη
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 15.6°
1 BF
81%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 15.8°
1 BF
89%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.5° 17.5°
1 BF
89%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 8.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
82%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
8°C
7.9° 7.9°
0 BF
91%
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
Βορίζια Κρήτης
Σε σοκ η Κρήτη από το πρωτοφανές αιματοκύλισμα | (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το μήνυμα

Ν.ΦΩΤ.

Μια κρητική βεντέτα αντιμετω­πίζεται ως εγκληματική οργάνωση κι αμέσως κατεβαίνουν στο νησί ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο διοικητής του «ελληνικού FBI»! Ποιο μήνυμα περνάει το υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ.; Δεν υπάρχει γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος; Δεν έχει ικανή Αστυνομία στην Κρήτη; ΄Ή μήπως όταν υπηρετείς στον τόπο σου, μπερδεύονται λίγο… οι στολές με τις ρακές;

