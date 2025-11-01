Τσιπουράκι

Ενα πυκνό πολιτικά τριήμερο αρχίζει για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ξεκινά περιοδεία στη Θεσσαλία και τη Δευτέρα έχει τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σήμερα Σάββατο θα επισκεφθεί την αγορά στο Μουζάκι Καρδίτσας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας.

Αύριο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο Μαγνησίας και αργότερα θα επισκεφθεί το Στεφανοβίκειο, ενώ μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα.

