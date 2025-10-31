Αθήνα, 20°C
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Κώστας Κυρανάκης
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Φθορές από έξι έως οκτώ χιλιοστά» βλέπει ο Κυρανάκης στο μετρό

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
efsyn. gr
«Φυσιολογική» η φθορά που παρατηρείται, σημείωσε ο υπουργός

Παραδέχθηκε τη φθορά ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αλλά προσπάθησε να... υποτιμήσει το μέγεθός της, μιλώντας για τις συνθήκες στο μετρό της Αττικής, σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ.

Ο Κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν σοβαρές ρωγμές» στις υποδομές του μετρό και πως οι παρατηρούμενες φθορές κυμαίνονται αυτή τη στιγμή «από έξι έως οκτώ χιλιοστά», χαρακτηριστικές της «φυσιολογικής φθοράς» που παρατηρείται σε τέτοιες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, όπως υποστήριξε. 

«Τον Αύγουστο υπέγραψα έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιάς 32 χιλιόμετρα και έχει ξεκινήσει το έργο. Όπου έχει οκτώ χιλιοστά φθορά, από 80 χλμ μειώνεται η ταχύτητα στα 60 χλμ. Καλά κάνουν οι οδηγοί», σχολίασε χαρακτηριστικά. 

 

