Στο μυθιστόρημα «Περί φωτίσεως» του Ζοζέ Σαραμάγκου η δημοκρατική τάξη διασαλεύεται επειδή οι πολίτες επιλέγουν μαζικά το λευκό έναντι της Δεξιάς, της Αριστεράς και του Κέντρου. Στην Ελλάδα του 2025 οι πολίτες δείχνουν να απαντούν σε δημοσκόπηση ότι κατά 42% προτιμούν το «χάος» έναντι της «σταθερότητας» ή καλύτερα της απελπιστικής στασιμότητας που ευαγγελίζεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο εμπιστεύεται ένα 30%. Για να γυρίσουμε στον μυθιστορηματικό κόσμο του Σαραμάγκου, η εκεί δεξιά κυβέρνηση αποχωρεί, αφήνοντας τους πολίτες στο υποτιθέμενο «χάος», για να δει ότι τα πράγματα βρίσκουν τελικά τον δρόμο τους. Εικόνα από το μέλλον;