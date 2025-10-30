Τα τρία πρωταγωνιστικά πρόσωπα των ημερών λόγω τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας και ο δήμαρχος Αθηναίων, έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή τελετή στο Πεντάγωνο, ενώ -όπως πληροφορήθηκε η «Εφ.Συν.»- ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τον Covid, είχε διάθεση για πειράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν πλησίασε τον κ. Δούκα και του λέει: «Δήμαρχε, βλέπω κάθεστε δίπλα στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων...». Απάντηση από τον δήμαρχο, ο ωτακουστής μου, δεν κατάφερε να καταλάβει αν υπήρξε, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι ο κ. Δούκας δεν ενδιαφέρεται να ηγηθεί ούτε στον στρατό ούτε στο ναυτικό ούτε στην αεροπορία, αν εκεί αποσκοπούσε η σπόντα του πρωθυπουργού.