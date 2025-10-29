«Τα νέα τρένα είναι παραγγελία των Ιταλών, άρα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς. Τα νέα τρένα είναι επένδυση με αποκλειστικό κόστος των Ιταλών, άρα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς», υποστήριξε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (Real) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης. Ομως, στη Βουλή των Ελλήνων η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τον νόμο 4953/2022 για την επιδότηση των Ιταλών της Hellenic Train. Και εκεί αναφέρεται ότι οι «Ιταλοί» θα πληρώσουν 86 εκατομμύρια ευρώ για να μισθώσουν 20 τρένα τα οποία θα αγοράσει το Δημόσιο. Εάν δεν ψηφιστεί άλλος νόμος, ο 4953 ισχύει, οπότε τα όσα λέει ο κ. Κυρανάκης είναι απλώς φληναφήματα...
Ποιος πληρώνει
