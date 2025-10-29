Όταν ένας καταδικασμένος νεοναζί επιχειρεί να «τιμήσει» την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Ιστορία μοιάζει να τον ειρωνεύεται. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μιλά σε ανάρτηση στο «Χ» για το «Όχι» της Ελλάδας, χωρίς βέβαια να αναφέρει πουθενά τους όρους «φασισμός» και «ναζισμός», των οποίων υπήρξε πιστός συνεχιστής. Μάλιστα, σε άρθρο του από το 2011 αποκαλεί τον Αδόλφο Χίτλερ κοινωνικό αναμορφωτή και ιδρυτή ενός πρότυπου κράτους. Το πραγματικό «Όχι» ειπώθηκε από τον ελληνικό λαό και όχι φυσικά από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, απέναντι σε όλα όσα πρεσβεύει ο Κασιδιάρης. Κι όμως σήμερα, 85 χρόνια μετά, «η σπορά των ηττημένων του 1945» εμφανίζεται ξανά με θράσος...