Όταν ένας καταδικασμένος νεοναζί επιχειρεί να «τιμήσει» την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Ιστορία μοιάζει να τον ειρωνεύεται. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μιλά σε ανάρτηση στο «Χ» για το «Όχι» της Ελλάδας, χωρίς βέβαια να αναφέρει πουθενά τους όρους «φασισμός» και «ναζισμός», των οποίων υπήρξε πιστός συνεχιστής. Μάλιστα, σε άρθρο του από το 2011 αποκαλεί τον Αδόλφο Χίτλερ κοινωνικό αναμορφωτή και ιδρυτή ενός πρότυπου κράτους. Το πραγματικό «Όχι» ειπώθηκε από τον ελληνικό λαό και όχι φυσικά από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, απέναντι σε όλα όσα πρεσβεύει ο Κασιδιάρης. Κι όμως σήμερα, 85 χρόνια μετά, «η σπορά των ηττημένων του 1945» εμφανίζεται ξανά με θράσος...
Ε, όχι!
Ε, όχι!
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας