Καταραμένο ΑΙ - Ο Πέτσας και η λάθος σημαία για την 28η Οκτωβρίου

Σε μια χοντρή γκάφα υπέπεσε ο βουλευτής της Ν.Δ., ή όποιος συνεργάτης διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media, σε μια προσπάθεια να κερδίσει πόντους πατριωτισμού με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ο Στέλιος Πέτσας ανέβασε ένα μήνυμα για την ημέρα το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία, προφανώς φτιαγμένη μέσω ΑΙ, της ελληνικής σημαίας, η οποία δεν μοιάζει με... καμία ελληνική σημαία.
«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!» έγραψε ο πρώην υπουργός.
Όπως αναμενόταν τα σχόλια που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν καυστικά, ενώ χρήστες καλούσαν περιπαικτικά να διωχθεί ο «γαλάζιος» βουλευτής για προσβολή εθνικών συμβόλων.
Βέβαια, όπως συμβαίνει συνήθως μετά το «κράξιμο», ο Στέλιος Πέτσας έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτησή του και να ανεβάσει άλλες φωτογραφίες από τις σημερινές εκδηλώσεις οπότε... «ούτε γάτα, ούτε ζημιά»
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας