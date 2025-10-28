Καταραμένο ΑΙ - Ο Πέτσας και η λάθος σημαία για την 28η Οκτωβρίου

Η ανάρτηση του πρώην υπουργού με μια ελληνική σημαία από... άλλο πλανήτη έφερε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης • Έσβησε την επίμαχη ανάρτηση μετά την κατακραυγή.

Σε μια χοντρή γκάφα υπέπεσε ο βουλευτής της Ν.Δ., ή όποιος συνεργάτης διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media, σε μια προσπάθεια να κερδίσει πόντους πατριωτισμού με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Στέλιος Πέτσας ανέβασε ένα μήνυμα για την ημέρα το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία, προφανώς φτιαγμένη μέσω ΑΙ, της ελληνικής σημαίας, η οποία δεν μοιάζει με... καμία ελληνική σημαία.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!» έγραψε ο πρώην υπουργός.

Η... ανορθόδοξη ανάρτηση του Στέλιου Πέτσα

Όπως αναμενόταν τα σχόλια που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν καυστικά, ενώ χρήστες καλούσαν περιπαικτικά να διωχθεί ο «γαλάζιος» βουλευτής για προσβολή εθνικών συμβόλων.

Βέβαια, όπως συμβαίνει συνήθως μετά το «κράξιμο», ο Στέλιος Πέτσας έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτησή του και να ανεβάσει άλλες φωτογραφίες από τις σημερινές εκδηλώσεις οπότε... «ούτε γάτα, ούτε ζημιά»

Αυτό εμφανίζεται εάν κάποιος προσπαθήσει να πατήσει στο προηγούμενο tweet του Στ. Πέτσα