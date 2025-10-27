Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.7° 23.3°
3 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
22.5° 18.2°
3 BF
60%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
4 BF
77%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
88%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
84%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.1° 22.1°
2 BF
90%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.4°
2 BF
44%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.9° 22.1°
6 BF
71%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
83%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.5° 21.5°
4 BF
74%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
24.9° 24.0°
1 BF
53%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
2 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
26.1° 22.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
85%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.0° 16.4°
2 BF
86%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
14.1° 14.1°
1 BF
90%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
doukas
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Στα δικαστήρια!»

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΣΤ.Ζ.

Είτε έχει ανακοινώσει προσφυγές στη Δικαιοσύνη ο Δήμος Αθηναίων είτε τον προτρέπουν να το κάνει. Για παράδειγμα, ο πρώην επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, επιχειρηματολόγησε ότι ο δήμος πρέπει να προσφύγει κατά της τροπολογίας που του αφαιρεί την εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών, μιλώντας για μια διάταξη «φωτογραφική» αλλά και αντισυνταγματική. Με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος που αφορά τις τοπικές υποθέσεις, πρόσθεσε ο αρεοπαγίτης επί τιμή («Αθήνα 9.84»), η εποπτεία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ανήκει στους δήμους. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο άρθρο θα επικαλεστεί ο Δήμος Αθηναίων στην προσφυγή του κατά της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη, ενώ ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έχει προαναγγείλει νομικές κινήσεις και κατά της τροπολογίας για το Γηροκομείο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Στα δικαστήρια!»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual