«Στα δικαστήρια!»

Είτε έχει ανακοινώσει προσφυγές στη Δικαιοσύνη ο Δήμος Αθηναίων είτε τον προτρέπουν να το κάνει. Για παράδειγμα, ο πρώην επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, επιχειρηματολόγησε ότι ο δήμος πρέπει να προσφύγει κατά της τροπολογίας που του αφαιρεί την εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών, μιλώντας για μια διάταξη «φωτογραφική» αλλά και αντισυνταγματική. Με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος που αφορά τις τοπικές υποθέσεις, πρόσθεσε ο αρεοπαγίτης επί τιμή («Αθήνα 9.84»), η εποπτεία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ανήκει στους δήμους. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο άρθρο θα επικαλεστεί ο Δήμος Αθηναίων στην προσφυγή του κατά της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη, ενώ ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έχει προαναγγείλει νομικές κινήσεις και κατά της τροπολογίας για το Γηροκομείο.