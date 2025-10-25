Η «διγλωσσία» της Μελέτη για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τρομερή επικοινωνιακή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να μας πείσει πως αγωνίζεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά η πολιτική της στάση στο ευρωκοινοβούλιο αποδεικνύει το αντίθετο...
Ειδικότερα, η ευρωβουλεύτρια της ΝΔ και του ΕΛΚ Ελεονώρα Μελέτη κατέθεσε ερώτηση προς την ευρωπαϊκή επιτροπή μετά τη διοργάνωση δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο μέσα στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα γλυπτά του Παρθενώνα, στις 18 Οκτωβρίου 2025. «Η εικόνα των γλυπτών του Παρθενώνα να χρησιμοποιούνται ως σκηνικό κοινωνικής εκδήλωσης αποτελεί προσβολή για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ερώτησή της.
Ωστόσο, τον Μάιο του 2025, στην επιτροπή Πολιτισμού, η Ελεονώρα Μελέτη εκπροσωπώντας τη ΝΔ και το ΕΛΚ δεν συνυπέγραψε την υπερκομματική τροπολογία που εισήγαγε το αίτημα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο κείμενο που καθορίζει τις σχέσεις Ε.Ε. - Μ. Βρετανίας.
Παρακάτω κοινοποιούνται τα εν λόγω έγγραφα:
