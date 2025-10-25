«Οδυσέας» και Οδύσσεια

Ερχεται ο «Οδυσέας», όχι ο ήρωας του Ομήρου, αλλά ο νέος μηχανισμός καμερών ΑΙ που θα σαρώνει δρόμους, οδηγούς και πινακίδες, στέλνοντας αυτόματα κλήσεις στο κινητό.
Και κάπως έτσι, ο «Οδυσέας» των κλήσεων για παραβάσεις του ΚΟΚ συναντά την Οδύσσεια της κίνησης στους ελληνικούς δρόμους.
Χιλιάδες κάμερες, drones και «έξυπνα» μάτια υπόσχονται τάξη και ασφάλεια, αλλά θυμίζουν περισσότερο δυστοπική περιπέτεια παρά σύγχρονη μεταρρύθμιση.
Γιατί στην Ελλάδα της γραφειοκρατίας και της ατιμωρησίας, πιθανό είναι να χαθεί το σύστημα στη δική του διαδρομή και εμείς να συνεχίσουμε την καθημερινή μας Οδύσσεια, με κλήση και όχι... Ιθάκη στο τέλος του ταξιδιού.
