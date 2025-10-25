Πρακτικές εκφοβισμού και εξευτελιστικής μεταχείρισης στη Βουλή καταγγέλλει η ομάδα «Μέχρι Τέλους».
Την Τετάρτη, κατόπιν πρόσκλησης της δικηγόρου τού Πάνου Ρούτσι και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ήταν προγραμματισμένη η παρουσία της ομάδας στη Βουλή για να παρακολουθήσει την ψήφιση της χουντικής έμπνευσης τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Όπως καταγγέλλουν, τους είχαν στο «περίμενε» επί μιάμιση ώρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της διαβούλευσης. Ακόμα τους παρακράτησαν προσωπικά αντικείμενα, τους υπέβαλαν σε αλλεπάλληλους σωματικούς ελέγχους και τους είχαν μόνιμα 10 φρουρούς συνοδεία για... την ασφάλειά τους.
Τέλος, τους απαγόρευσαν να εισέλθουν στη Βουλή με τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια «Μέχρι Τέλους» και εξανάγκασαν ένα μέλος της ομάδας που δεν το έκρυψε να αποχωρήσει από την αίθουσα. Ακόμα μία φορά αποδεικνύεται πως κάθε πρωτοβουλία που δεν σιωπά είναι εχθρός της κυβέρνησης.
