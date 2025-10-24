Πρόταση-έκπληξη

Την ιδέα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην ΥΠΕΞ Ευάγγελο Βενιζέλο στη λογική δημιουργίας ενός οργάνου για την εξωτερική πολιτική έριξε η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός, όπως είπε, θα είναι «να βρούμε ευρύτερες συναινέσεις και προτάσεις, αν θέλει να βγει η Ελλάδα μπροστά και να πάρει πρωτοβουλίες». «Προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, ειδικά μία από τις πιο έμπειρες πρώην υπουργούς Εξωτερικών, να κάνει οποιαδήποτε πρόταση στον δημόσιο διάλογο, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον, από την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ούτε με σφαίρες δεν το βλέπουμε κι εμείς.