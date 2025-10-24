Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
23.4° 21.2°
2 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.1° 18.7°
3 BF
63%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
3 BF
81%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
83%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
89%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
78%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 23.8°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.5°
4 BF
79%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
6 BF
87%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
3 BF
78%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.9°
0 BF
71%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 19.8°
1 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
60%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
0 BF
85%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.3° 20.3°
0 BF
67%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
94%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρόταση-έκπληξη

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ.ΣΑΚ.

Την ιδέα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην ΥΠΕΞ Ευάγγελο Βενιζέλο στη λογική δημιουργίας ενός οργάνου για την εξωτερική πολιτική έριξε η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός, όπως είπε, θα είναι «να βρούμε ευρύτερες συναινέσεις και προτάσεις, αν θέλει να βγει η Ελλάδα μπροστά και να πάρει πρωτοβουλίες». «Προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, ειδικά μία από τις πιο έμπειρες πρώην υπουργούς Εξωτερικών, να κάνει οποιαδήποτε πρόταση στον δημόσιο διάλογο, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον, από την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ούτε με σφαίρες δεν το βλέπουμε κι εμείς.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πρόταση-έκπληξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual