Ενώνουν δυνάμεις

Σε κοινή... στέγη θα βρεθούν, αλλά μόνο για ένα δίωρο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του Κόσμου - και πολύ καλά θα πράξουν, αφού το πρόβλημα που θα τους ενώσει, χτυπάει κόκκινο πια. «Η στέγη είναι δικαίωμα: Οι προτάσεις του προοδευτικού χώρου για τη στεγαστική κρίση», είναι το αντικείμενο εκδήλωσης που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ομιλητές θα είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Βασίλης Δελής, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Αντώνης Τρίτσης.