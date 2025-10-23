Προδόθηκε μόνος;

Τρολάρισμα δέχτηκε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του πρωθυπουργού στον Σαββόπουλο, για την αναφορά του στο «ταξίδι του προς μια “θάλασσα πλατιά”», αφού αυτός είναι βέβαια τίτλος τραγουδιού του Χατζιδάκι. Να όμως που με ανάρτησή του στο «X», ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, σχολιάζοντας «όταν η τυφλή αντιπολιτευτική εμμονή συναντά την ασχετοσύνη ή την πεποίθηση ότι απευθύνεσαι σε άσχετους. Και δεν μπορείς να το τιθασεύσεις ούτε μπροστά σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Τότε απλώς αυτοεξευτελίζεσαι», παρέθεσε τον στίχο «φύσα θάλασσα πλατιά» από τη «Θαλασσογραφία». Μπας και ήταν εκείνος ο συντάκτης του άστοχου πρωθυπουργικού μηνύματος; Πιθανότατα. Πάντως με τη... λογική του, η «Αθανασία» (των Χατζιδάκι-Γκάτσου) μπορεί να αποδοθεί στους Νικολόπουλο-Χαψιάδη. Διότι «μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία».