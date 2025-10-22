Η συζήτηση περί της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο της πολιτικής γίνεται με όρους επικοινωνιακής καταιγίδας.

Τα όποια θετικά υπερπροβάλλονται, τα αρνητικά αποσιωπώνται. Αλλά τελικά τα απαισιόδοξα δείγματα για το προωθούμενο εγχείρημα ίσως υπερτερούν.

Ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό έχει η πρόσφατη έρευνα της Qed που συντονίζει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Η δυνητική απήχηση ενός κόμματος Τσίπρα εκκινεί από το σχετικά χαμηλό 7%, ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι «σίγουρα» θα το ψηφίσουν.

Δεύτερον, η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων προσάπτουν στον πρώην πρωθυπουργό βαρύτατους χαρακτηρισμούς (ανειλικρινής 43%, οπορτουνιστής 36%, διασπαστικός 21%).

Τρίτον, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, πιθανή είσοδος του νέου κόμματος δεν θα μεταβάλει το κέντρο βάρους του ανταγωνισμού, αλλά θα κατακερματίσει περαιτέρω τον χώρο στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, άρα δεν θα πλήξει τη Ν.Δ. (τα αναλυτικά στοιχεία εδώ).