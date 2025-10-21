Τελικά, το περιπολικό είναι ταξί μόνο για τους διασήμους

Πολλά μέτρα και σταθμά στην ελληνική αστυνομία. Λίγες ώρες μετά το περιπολικό που έγινε μεταφορική και έβαλε ένα ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ, στη δημοσιότητα έρχεται κι ένα ακόμη βίντεο από τον περασμένο Αύγουστο, όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από... λάστιχο που έπαθε το όχημά της και έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου.

Τι υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν

To περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Αστυνομικές πηγές τονίζουν πως οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ενήργησαν με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. Όπως αναφέρουν, η Δέσποινα Βανδή κινείτο στη λεωφόρο προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, σε δρόμο που δεν διαθέτει λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) αλλά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένα από τα λάστιχα του οχήματος υπέστη σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Η οδηγός προσπάθησε να σταθμεύσει όσο πιο δεξιά μπορούσε, αλλά το όχημα παρέμενε εντός μίας εκ των δύο λωρίδων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τροχαία σύγκρουση.

Ταξί περιπολικό για λίγους και εκλεκτούς

Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε στις 9 Μαρτίου 2024, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, λίγα λεπτά αφότου είχε αναζητήσει βοήθεια στην ΕΛ.ΑΣ., προσπαθώντας να ξεφύγει από τον κακοποιητή της.

Τότε, η απάντηση του αστυνομικού ήταν: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Η Κυριακή Γρίβα δεν γύρισε σπίτι της ασφαλής με το περιπολικό, δεν έλαβε προστασία, δεν πρόλαβε να ζήσει.