Το Vouliwatch κολλάει στον τοίχο την Αλεξάνδρα Σδούκου της Ν.Δ.

Θύμωσε η Νέα Δημοκρατία με την ακριβή και εμπεριστατωμένη δουλειά που έκανε το Vouliwatch παρουσιάζοντας τα εισοδήματα των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου από το 2015 έως το 2023. Και θύμωσε με ένα συγκεκριμένο διάγραμμα που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει τα εισοδήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να έχουν τριπλασιαστεί από το 2019 μέχρι το 2023.

«Είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει δεδομένα με παραπλανητικό τρόπο, δεν προσφέρει γνώση αλλά ενισχύει την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα», έγραψε στα social media η Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. «Για τη ΝΔ για παράδειγμα το διάγραμμα δείχνει ότι η περιουσία της Κ.Ο. μεταβάλλεται από 50 εκ. € το 2018 (με 75 βουλευτές) σε 130-135 εκ. € προοδευτικά το 2023 (με 158 βουλευτές). Αυτό δημιουργεί την εντύπωση μιας αύξησης 160%».

Και συνεχίζει: «Αυτό ειδικά το διάγραμμα δεν φαίνεται να στοχεύει στη διαφώτιση, αλλά στη δημιουργία εντυπώσεων. Για αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο. Η διασπορά ειδήσεων ή στοιχείων που περιέχουν μισές αλήθειες ή και παραποιημένα δεδομένα, υπονομεύει τον ορθολογικό δημόσιο διάλογο. Σε ό,τι αφορά τη ΝΔ πάντως, για άλλη μια φορά άνθρακες ο θησαυρός».

Στην κ. Σδούκου απάντησε εκτενώς και εμπεριστατωμένα ο Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής του Vouliwatch. Της λέει πολλά και διάφορα αναλύοντας πλήρως τη μεθοδολογία τους και εξηγώντας από την αρχή τα αυτονόητα, όσα γνωρίζουμε όλοι μας χρόνια τώρα για το Vouliwatch: «Το Vouliwatch δεν είναι μια αυθαίρετη ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς - μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης / GRECO και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διαφάνειας, κράτους δικαίου και ανοιχτής διακυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη αυτών των φορέων επιβεβαιώνει ότι η δουλειά μας είναι αξιόπιστη και συνεισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο».

Της απαντάει σταράτα σχετικά με την αύξηση των εισοδημάτων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του αριθμού τους. Διότι λεφτά υπάρχουν. Διότι έχουμε ανάπτυξη. Δεν το βλέπετε; Δεν το ζείτε; Γράφει λοιπόν ο Στέφανος Λουκόπουλος: «Το αμφιλεγόμενο γράφημα δείχνει το συνολικό δηλωμένο πλούτο ανά κοινοβουλευτική ομάδα και ανά έτος. Όσον αφορά το κόμμα σας, τη Νέα Δημοκρατία: είναι σωστό ότι το άλμα 2018→2019 οφείλεται στη διπλάσια κοινοβουλευτική δύναμη μετά τις εκλογές. Όμως από το 2019 έως το 2023, με σχεδόν ίδιο αριθμό βουλευτών, ο συνολικός δηλωμένος πλούτος συνεχίζει να αυξάνεται (δεν κρίνω το πως και το γιατί και ούτε είναι απαραίτητα κακό, αυτό είναι άλλοι αρμόδιοι να το ψάξουν)».

Ο Στέφανος, τέλος, καταλαβαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί περί «παραπληροφόρησης» και «προπαγάνδας» από την κυρία Σδούκου έγιναν εν θερμώ. Αυτός το καταλαβαίνει, εμείς πάλι όχι. Η ευκολία των εκπροσώπων της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στους συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς είναι παροιμιώδης. Αλλά υπάρχουν και όρια.

Δεν μπορείς να κατηγορείς ακόμα και το Vouliwatch (που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του εδώ και χρόνια) επειδή σε ενοχλούν τα ευρήματά του.