Επεισοδιακή συνέντευξη της Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ - Ρωτήθηκε για Τσίπρα και αποχώρησε [βίντεο]

Ούτε τρία λεπτά δεν έκατσε στο πλατό του ΣΚΑΪ η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς εκνευρίστηκε που της ζητήθηκε να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Η κ. Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και τον τίτλο του βιβλίου όπως δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.
«Αχ μη μου ξεκινάτε..» αντέδρασε κατευθείαν η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για αποπροσανατολισμό από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και το 13ωρο που ψηφίστηκε προσφάτως.
Η κ. Μαυραγάνη επέμεινε στο θέμα του κ. Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέος κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με την κ. Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει πως θα το συζητήσουν το θέμα όταν και αν γίνει κόμμα.
Μετά από δευτερόλεπτα η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει: «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της δημοσιογράφου.
Η κ. Μαυραγάνη αποκρίθηκε: «Δεν έχετε μάθει να φεύγετε, έχετε μάθει να μένετε και να κάνετε συζητήσεις», προσπαθώντας να κρατήσει την καλεσμένη στην εκπομπή.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και ενώ έφευγε, κατηγόρησε την εκπομπή για προώθηση του Τσίπρα, δηλώνοντας: «Εσείς όμως κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό, ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας