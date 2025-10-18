Επεισοδιακή συνέντευξη της Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ - Ρωτήθηκε για Τσίπρα και αποχώρησε [βίντεο]

Κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για αποπροσανατολισμό των πολιτών από τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας και την εκπομπή για διαφήμιση του πρώην πρωθυπουργού.

Ούτε τρία λεπτά δεν έκατσε στο πλατό του ΣΚΑΪ η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς εκνευρίστηκε που της ζητήθηκε να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και τον τίτλο του βιβλίου όπως δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

«Αχ μη μου ξεκινάτε..» αντέδρασε κατευθείαν η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για αποπροσανατολισμό από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και το 13ωρο που ψηφίστηκε προσφάτως.

Η κ. Μαυραγάνη επέμεινε στο θέμα του κ. Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέος κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με την κ. Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει πως θα το συζητήσουν το θέμα όταν και αν γίνει κόμμα.

Μετά από δευτερόλεπτα η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει: «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της δημοσιογράφου.

Η κ. Μαυραγάνη αποκρίθηκε: «Δεν έχετε μάθει να φεύγετε, έχετε μάθει να μένετε και να κάνετε συζητήσεις», προσπαθώντας να κρατήσει την καλεσμένη στην εκπομπή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και ενώ έφευγε, κατηγόρησε την εκπομπή για προώθηση του Τσίπρα, δηλώνοντας: «Εσείς όμως κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό, ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».