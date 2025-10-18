Ενα πηγαδάκι την Πέμπτη στη Βουλή ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλέξη Χαρίτση γέννησε πάλι σενάρια περί αναζήτησης κοινού βηματισμού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, από το ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν ότι επίκειται τέτοια πρωτοβουλία.

Η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε σε κορυφαία πηγή του κόμματος και η απάντηση που έλαβε ήταν κατηγορηματικά αρνητική, ότι δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα από όσα γράφτηκαν ή μεταδόθηκαν.