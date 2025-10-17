Ανεπιθύμητος

Είναι πιστός καθολικός ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, στα νιάτα του σκεφτόταν να γίνει και παπάς.

Χθες οι προσευχές του μάλλον πιάσανε τόπο, αφού οι Σοσιαλιστές τον στήριξαν στην εναντίον του πρόταση μομφής κι έτσι ο εκλεκτός του προέδρου Μακρόν θα «κυβερνήσει».

Τα εισαγωγικά κρίνονται απαραίτητα γιατί πέραν του υπό ψήφιση προϋπολογισμού και κάποιων υποχωρήσεων στο συνταξιοδοτικό, το Σοσιαλιστικό Κόμμα κρατάει αποστάσεις και τα κουκιά για νομοθετικό έργο δεν βγαίνουν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τελευταία δημοσκόπηση για τη συντηρητική εφημερίδα Figaro έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένοι με τον διορισμό του Λεκορνί, γιατί «δεν αντιπροσωπεύει την πολιτική αλλαγή που επιθυμούν».

Τι ακριβώς επιθυμούν, δεν καταγράφει η δημοσκόπηση.