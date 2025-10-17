Ανεπιθύμητος

Είναι πιστός καθολικός ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, στα νιάτα του σκεφτόταν να γίνει και παπάς.
Χθες οι προσευχές του μάλλον πιάσανε τόπο, αφού οι Σοσιαλιστές τον στήριξαν στην εναντίον του πρόταση μομφής κι έτσι ο εκλεκτός του προέδρου Μακρόν θα «κυβερνήσει».
Τα εισαγωγικά κρίνονται απαραίτητα γιατί πέραν του υπό ψήφιση προϋπολογισμού και κάποιων υποχωρήσεων στο συνταξιοδοτικό, το Σοσιαλιστικό Κόμμα κρατάει αποστάσεις και τα κουκιά για νομοθετικό έργο δεν βγαίνουν.
Σαν να μην έφτανε αυτό, τελευταία δημοσκόπηση για τη συντηρητική εφημερίδα Figaro έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένοι με τον διορισμό του Λεκορνί, γιατί «δεν αντιπροσωπεύει την πολιτική αλλαγή που επιθυμούν».
Τι ακριβώς επιθυμούν, δεν καταγράφει η δημοσκόπηση.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας