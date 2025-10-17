Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
17°C
18.0° 15.4°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.2° 13.8°
2 BF
78%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
4 BF
73%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
11°C
10.9° 10.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
77%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
0 BF
92%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
1 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.5° 15.5°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
15.8° 13.8°
3 BF
88%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.3° 13.3°
1 BF
83%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
72%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
77%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
63%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 15.1°
0 BF
83%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 18.8°
0 BF
81%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
14°C
13.8° 13.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 9.3°
2 BF
61%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.6° 13.1°
3 BF
97%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.1° 9.1°
2 BF
96%
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Σεμπαστιέν Λεκορνί
AP PHOTO

Ανεπιθύμητος

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ. Ι. ΑΛΛ.

Είναι πιστός καθολικός ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, στα νιάτα του σκεφτόταν να γίνει και παπάς.

Χθες οι προσευχές του μάλλον πιάσανε τόπο, αφού οι Σοσιαλιστές τον στήριξαν στην εναντίον του πρόταση μομφής κι έτσι ο εκλεκτός του προέδρου Μακρόν θα «κυβερνήσει».

Τα εισαγωγικά κρίνονται απαραίτητα γιατί πέραν του υπό ψήφιση προϋπολογισμού και κάποιων υποχωρήσεων στο συνταξιοδοτικό, το Σοσιαλιστικό Κόμμα κρατάει αποστάσεις και τα κουκιά για νομοθετικό έργο δεν βγαίνουν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τελευταία δημοσκόπηση για τη συντηρητική εφημερίδα Figaro έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένοι με τον διορισμό του Λεκορνί, γιατί «δεν αντιπροσωπεύει την πολιτική αλλαγή που επιθυμούν».

Τι ακριβώς επιθυμούν, δεν καταγράφει η δημοσκόπηση.

