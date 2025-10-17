Νέος Αβραμόπουλος;

Για τον Αλέξη Τσίπρα έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα διάφοροι χαρακτηρισμοί ή παραλληλισμοί.

Εναν που δεν είχε ακουστεί μέχρι πρότινος χρησιμοποίησε ως παράδειγμα η Μιλένα Αποστολάκη, προκειμένου να υποστηρίξει ότι πολλά λέγονται και γράφονται περί νέου φορέα και ποσοστών που υποτίθεται ότι είναι υψηλά, όμως και στο παρελθόν με άλλους πολιτικούς τέτοια σενάρια αποδείχθηκαν μια τεράστια φούσκα.

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Αβραμόπουλου «που μονοπωλούσε το ενδιαφέρον και τα ποσοστά που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις ήταν μέχρι και 20%» (ΕΡΤnews Radio), αλλά τελικά έμεινε στις προθέσεις.

Θα είναι -25 χρόνια μετά- ο κ. Τσίπρας ο νέος Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως υπαινίχθηκε η κ. Αποστολάκη;