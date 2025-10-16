Προσοχή, μπλόκα

Τη σύλληψη δύο ατόμων που λειτουργούσαν διαδικτυακές κοινότητες οι οποίες ενημέρωναν για αστυνομικά μπλόκα και ελέγχους ανακοίνωσε χθες η ΕΛ.ΑΣ.

Οι 3 ομάδες στο viber διέθεταν πάνω από 200.000 μέλη και έδιναν πληροφορίες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της Τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών αστυνόμευσης (ομάδες ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ κ.λπ.) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι χρήστες χρησιμοποιούσαν και κωδικοποιημένα μηνύματα, όπως «προσοχή λάδια» και «δρακουμέλ». Από πλευράς της Αστυνομίας γίνεται λόγος για σοβαρή παρεμπόδιση του έργου της αστυνόμευσης και της οδικής ασφάλειας.

Κι όλα αυτά λίγο πριν τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες και έρθουν κλήσεις με... τεχνητή νοημοσύνη.