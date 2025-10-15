Η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι και ο Άγνωστος Στρατιώτης στην Αθήνα

Είναι φανερό ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μας βλέπει υποτιμητικά και μας θεωρεί χαζούς. Και τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και όλους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο από τη στιγμή μας λέει ψέματα τα οποία μπορείς να τα αντικρούσεις με μία φωτογραφία.

Βγήκε λοιπόν στον ΑΝΤ1 το πρωί και είπε, μεταξύ άλλων, το εξής: «Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Από το 1923 απαγορεύεται η οποιαδήποτε πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη διαδήλωση, εκδήλωση στο σημείο αυτό από την Γαλλική Δημοκρατία. Φαντάζομαι Δημοκρατία έχουν και στη Γαλλία και δεν είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί».

Αν και ξέρουμε και από μόνοι μας τι συμβαίνει στη Γαλλία, ρωτήσαμε τη Μαρία Δεναξά, ανταποκρίτρια του Star και της Δημοκρατίας, που ζει μόνιμα στο Παρίσι. Και τη ρωτήσαμε να μας πει αν όντως ισχύουν όσα είπε στην τηλεόραση, χωρίς αντίλογο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ιδού ο διάλογος:

- Μαρία Δεναξά: «Παιχνίδια με τις λέξεις και τις εντυπώσεις! Η Αψίδα του Θριάμβου και πιο συγκεκριμένα ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη θεωρούνται χώρος εθνικής μνήμης στη Γαλλία. Από τη δεκαετία του 1920, η γαλλική πολιτεία πράγματι περιορίζει αυστηρά τη χρήση του χώρου για πολιτικές συγκεντρώσεις, ιδίως ΠΑΝΩ Ή ΓΥΡΩ ακριβώς από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για λόγους "σεβασμού". ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ!».

- Ο μικρός χώρος που λες είναι σαν αυτόν τον μικρό χώρο και στην Ελλάδα, μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που φυλάνε οι Εύζωνοι; Για τέτοιον χώρο λες; Διότι ούτε στην Ελλάδα πάνε διαδηλωτές εκεί...

- Μαρία Δεναξά: «Μιλάμε για αυτόν εδώ το χώρο. Τι διαδήλωση μπορείς να κάνεις σε κάτι τόσο περιορισμένο; Επί της ουσίας όμως ΔΕΝ υπάρχει μία γενική και απόλυτη απαγόρευση διαδηλώσεων στην Αψίδα του Θριάμβου. Διαδηλώσεις συχνά καταλήγουν ή περνούν από τα Ηλύσια Πεδία και την Αψίδα!».

Μιλαμε για αυτόν εδώ το χώρο pic.twitter.com/ARWPj51ztm — Maria Denaxa (@mdenaxa) October 15, 2025

- Παίζοντας λοιπόν με τις λέξεις ο κ. Μαρινάκης δείχνει να μας κοροϊδεύει συνειδητά. Υποθέτουμε ότι και στη Γαλλία ο νόμος είναι σαν τον δικό μας, οι διαδηλώσεις επιτρέπονται και προστατεύονται πλήρως αλλά η αστυνομία έχει δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να βάλει περιορισμούς;

- Μαρία Δεναξά: «Το προστατεύονται το συζητάμε με ηγεσίες που όσο περνάει ο καιρός υιοθετούν καθεστωτικές συμπεριφορές. Ναι η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς ανάλογα τη διαδήλωση, τη συμμετοχή που προβλέπεται, κατά ποσό κινδυνεύει ή όχι ο "ηγέτης" από τη διαμαρτυρία. Ωστόσο, για να επανέλθω στο παιχνίδι των λέξεων και των εντυπώσεων, να υπενθυμίσω πως τα "Κίτρινα Γιλέκα" οι πορείες τους, έφτασαν μέχρι την Αψίδα (με συγκρούσεις μάλιστα το 2018). Από την άλλη η Αψίδα του Θριάμβου όπου από κάτω βρίσκεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι κυκλικός κόμβος και υπάρχει δύσκολη πρόσβαση, άρα για τι διαδηλώσεις μιλάμε; Δικαιολογία για εσωτερική κατανάλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στη Γαλλία».

Στην Ελλάδα οι μόνοι που δεν σεβάστηκαν το μνημείο ήταν οι Μακεδονομάχοι και οι «Μένουμε Ευρώπη» - μόνο σε 1-2 περιπτώσεις είχαν συμβεί ακραία πράγματα με μολότοφ, σπάνια όμως.

Στο δικό σας μνημείο τιμωρήθηκε κάποιος που άναψε τσιγάρο από τη φλόγα εκείhttps://t.co/f2dqO4dmUD pic.twitter.com/ezQgYJ4Q9S — e-tetRadio.gr (@tetRadio) October 15, 2025