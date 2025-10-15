Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 19.2°
3 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.3° 15.3°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.0° 19.9°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Ασθενής ομίχλη
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
2 BF
62%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
54%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
71%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
22°C
23.6° 21.1°
1 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.9° 18.2°
2 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.3°
2 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
73%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
63%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
1 BF
73%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.8°
2 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
20.0° 17.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 16.3°
1 BF
65%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
76%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
karamanlis
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
eurokinissi

Νέα παρέμβαση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ.ΣΑΚ.

Στην Παλαιά Βουλή θα μιλήσει απόψε (6 μ.μ.) ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στην πορεία της τιμώμενης πολιτικού, ενώ θα αναφερθεί και στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, με τον θεσμικό τρόπο που χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις του. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νέα παρέμβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual