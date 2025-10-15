Νέα παρέμβαση

Στην Παλαιά Βουλή θα μιλήσει απόψε (6 μ.μ.) ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στην πορεία της τιμώμενης πολιτικού, ενώ θα αναφερθεί και στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, με τον θεσμικό τρόπο που χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις του. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.