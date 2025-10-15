Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Χειροπέδες στην παιδεία
Πρωτοφανής επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο ιστορικό ΕΜΠ κατά φοιτητικής κατάληψης ύστερα από πρόσκληση του Πρύτανη
● 15 συλλήψεις φοιτητών-τριών που περιφρουρούσαν την κατάληψη με απόφαση μαζικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου
● Προσαγωγή των αλληλέγγυων συνδικαλιστών και δικηγόρων που έσπευσαν έξω από τη ΓΑΔΑ
● Ο πρύτανης καλεί σε απολογία τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων γιατί δεν κατέδωσε τους φοιτητές του
● Σφόδρα ανήσυχη η ακαδημαϊκή κοινότητα με τις επικίνδυνες εξελίξεις
● Μιλούν στην «Εφ.Συν.» ■ Μ. Παπαβασιλείου, κοσμήτορας Αρχιτεκτονικής ■ Δ. Δαμίγος, κοσμήτορας Μεταλλειολόγων ■ Δ. Καλιαμπάκος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΕΜΠ ■ Μ.Κ., συλληφθείσα φοιτήτρια
Αντεργατικό νομοσχέδιο
Ούτε ακούει ούτε βλέπει η Ν.Δ.
● Παρά τις αντιδράσεις, εντός κι εκτός Βουλής, ψηφίζει μόνη της τη μεσαιωνική 13ωρη εργασία ● Ομόθυμη καταδίκη από τους αρχηγούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που μίλησαν για εργασιακό μεσαίωνα και ευνοϊκή μεταχείριση της εργοδοσίας
Προσχέδιο προϋπολογισμού
● Αποκαλυπτήρια στη Βουλή
● Πιερρακάκης - Πετραλιάς συμφώνησαν με τα... δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.» για «κόφτη» δαπανών
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο νόμος της «γαλάζιας» σιωπής
● Αμνησία, το όπλο του Λευτέρη Ζερβού (συνεργάτη του Αυγενάκη), που κατέθεσε χθες στην εξεταστική
● Αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών η κυβέρνηση
● Mail Βορίδη κατά Βάρρα
Δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
Η ομηρία συνεχίζεται
● Ψευδείς όλες οι δεσμεύσεις του Κωστή Χατζηδάκη
● «Δεκέμβριο και αν...» η ρύθμιση, λένε πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ.
Αποκάλυψη
Υπουργική ομολογία της παρανομίας με τα «μη κρατικά ΑΕΙ»
● Στα 3 από τα 4 ΦΕΚ των αδειών δεν υπάρχει ξένο πανεπιστήμιο, παρά μόνο τα κολέγια!
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Γηροκομείο Αθηνών
● Η κυβέρνηση «πετά» έξω τον Δήμο Αθηναίων
● Στο στόχαστρο τα περιουσιακά «φιλέτα» του ευαγούς ιδρύματος
Λωρίδα της Γάζας
Το Ισραήλ «φρενάρει» τα φορτηγά με τη βοήθεια
● Ανατροπή μία μέρα μετά την πανηγυρική υπογραφή εκεχειρίας
Δικαστήριο Στρασβούργου
● Καταδίκη της Ελλάδας για το ναυάγιο στο Αγαθονήσι
Μαδαγασκάρη
● Η εξέγερση της Γενιάς Ζ πέτυχε, το μέλλον αβέβαιο
Νέος οικοδομικός κανονισμός
● Πληρώνεις και υψώνεις το κτίριο!
