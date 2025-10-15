Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Χειροπέδες στην παιδεία

Πρωτοφανής επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο ιστορικό ΕΜΠ κατά φοιτητικής κατάληψης ύστερα από πρόσκληση του Πρύτανη

● 15 συλλήψεις φοιτητών-τριών που περιφρουρούσαν την κατάληψη με απόφαση μαζικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου

● Προσαγωγή των αλληλέγγυων συνδικαλιστών και δικηγόρων που έσπευσαν έξω από τη ΓΑΔΑ

● Ο πρύτανης καλεί σε απολογία τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων γιατί δεν κατέδωσε τους φοιτητές του

● Σφόδρα ανήσυχη η ακαδημαϊκή κοινότητα με τις επικίνδυνες εξελίξεις

● Μιλούν στην «Εφ.Συν.» ■ Μ. Παπαβασιλείου, κοσμήτορας Αρχιτεκτονικής ■ Δ. Δαμίγος, κοσμήτορας Μεταλλειολόγων ■ Δ. Καλιαμπάκος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΕΜΠ ■ Μ.Κ., συλληφθείσα φοιτήτρια

Αντεργατικό νομοσχέδιο

Ούτε ακούει ούτε βλέπει η Ν.Δ.

● Παρά τις αντιδράσεις, εντός κι εκτός Βουλής, ψηφίζει μόνη της τη μεσαιωνική 13ωρη εργασία ● Ομόθυμη καταδίκη από τους αρχηγούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που μίλησαν για εργασιακό μεσαίωνα και ευνοϊκή μεταχείριση της εργοδοσίας

Προσχέδιο προϋπολογισμού

● Αποκαλυπτήρια στη Βουλή

● Πιερρακάκης - Πετραλιάς συμφώνησαν με τα... δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.» για «κόφτη» δαπανών

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο νόμος της «γαλάζιας» σιωπής

● Αμνησία, το όπλο του Λευτέρη Ζερβού (συνεργάτη του Αυγενάκη), που κατέθεσε χθες στην εξεταστική

● Αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών η κυβέρνηση

● Mail Βορίδη κατά Βάρρα

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/tjCUO3WPV9 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 15, 2025

Δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

Η ομηρία συνεχίζεται

● Ψευδείς όλες οι δεσμεύσεις του Κωστή Χατζηδάκη

● «Δεκέμβριο και αν...» η ρύθμιση, λένε πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ.

Αποκάλυψη

Υπουργική ομολογία της παρανομίας με τα «μη κρατικά ΑΕΙ»

● Στα 3 από τα 4 ΦΕΚ των αδειών δεν υπάρχει ξένο πανεπιστήμιο, παρά μόνο τα κολέγια!

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Γηροκομείο Αθηνών

● Η κυβέρνηση «πετά» έξω τον Δήμο Αθηναίων

● Στο στόχαστρο τα περιουσιακά «φιλέτα» του ευαγούς ιδρύματος

Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ «φρενάρει» τα φορτηγά με τη βοήθεια

● Ανατροπή μία μέρα μετά την πανηγυρική υπογραφή εκεχειρίας

Δικαστήριο Στρασβούργου

● Καταδίκη της Ελλάδας για το ναυάγιο στο Αγαθονήσι

Μαδαγασκάρη

● Η εξέγερση της Γενιάς Ζ πέτυχε, το μέλλον αβέβαιο

Νέος οικοδομικός κανονισμός

● Πληρώνεις και υψώνεις το κτίριο!