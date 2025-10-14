Εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Σε απόταξη από την Ελληνική Αστυνομία οδηγούνται ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η πρώην σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Ο 46χρονος αποταχθείς πλέον αστυνομικός, που συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, κρατείται στις φυλακές Τρίπολης και εκπροσωπήθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο, που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, από τον συνήγορό του. Προσωρινά κρατούμενη είναι και η 36χρονη πρώην σύζυγός του, η οποία επίσης δεν παρέστη στην πειθαρχική διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της. Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου 2026.