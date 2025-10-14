Σε απόταξη από την Ελληνική Αστυνομία οδηγούνται ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η πρώην σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Ο 46χρονος αποταχθείς πλέον αστυνομικός, που συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, κρατείται στις φυλακές Τρίπολης και εκπροσωπήθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο, που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, από τον συνήγορό του. Προσωρινά κρατούμενη είναι και η 36χρονη πρώην σύζυγός του, η οποία επίσης δεν παρέστη στην πειθαρχική διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της. Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου 2026.
Εκτός ΕΛ.ΑΣ.
Εκτός ΕΛ.ΑΣ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας