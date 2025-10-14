Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.9° 15.2°
2 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
15°C
15.0° 12.1°
2 BF
54%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.0°
2 BF
64%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
8°C
7.9° 7.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
77%
Βέροια
Αίθριος καιρός
11°C
11.5° 11.5°
1 BF
75%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
3 BF
57%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.1° 15.1°
1 BF
81%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
18.6° 14.8°
3 BF
72%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.2° 14.9°
2 BF
66%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
63%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
19.9° 16.7°
2 BF
67%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
78%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
82%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.6° 13.9°
1 BF
79%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 15.8°
0 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.8° 11.8°
2 BF
93%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.5° 10.3°
1 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
85%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
86%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
vouli routsi
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Δεξιά ατζέντα

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ.Κ.

Η εταιρεία ερευνών Qed, την προηγούμενη εβδομάδα κι ενώ ήταν σε εξέλιξη η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, είχε θέσει στους πολίτες το εξής ερώτημα: «Θεωρείς ότι οι απεργοί πείνας όπως ο Πάνος Ρούτσι πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο σημείο από τον Άγνωστο Στρατιώτη;». Στις απαντήσεις που δόθηκαν, το 66% στο σύνολο είπε όχι, το 24% ναι. Ωστόσο, από τους ψηφοφόρους με πολιτική τοποθέτηση στη Δεξιά, το 39% είπε ναι και το 55% όχι. Συμπέρασμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει όσα του λέει το δεξιό και υπερδεξιό ακροατήριο και η δεξιά ατζέντα καθοδηγεί τις πρωθυπουργικές αποφάσεις. Μια ασφυξία και μια δυσαρέσκεια τις νιώθουν οι πολίτες που αυτοτοποθετούνται στο Κέντρο και βλέπουν όλη αυτή την υπερσυντηρητική-τραμπική μετάλλαξη του πρωθυπουργού. Ή μήπως όχι;

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δεξιά ατζέντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual