Η εταιρεία ερευνών Qed, την προηγούμενη εβδομάδα κι ενώ ήταν σε εξέλιξη η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, είχε θέσει στους πολίτες το εξής ερώτημα: «Θεωρείς ότι οι απεργοί πείνας όπως ο Πάνος Ρούτσι πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο σημείο από τον Άγνωστο Στρατιώτη;». Στις απαντήσεις που δόθηκαν, το 66% στο σύνολο είπε όχι, το 24% ναι. Ωστόσο, από τους ψηφοφόρους με πολιτική τοποθέτηση στη Δεξιά, το 39% είπε ναι και το 55% όχι. Συμπέρασμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει όσα του λέει το δεξιό και υπερδεξιό ακροατήριο και η δεξιά ατζέντα καθοδηγεί τις πρωθυπουργικές αποφάσεις. Μια ασφυξία και μια δυσαρέσκεια τις νιώθουν οι πολίτες που αυτοτοποθετούνται στο Κέντρο και βλέπουν όλη αυτή την υπερσυντηρητική-τραμπική μετάλλαξη του πρωθυπουργού. Ή μήπως όχι;
