Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
DREAMSTIME

Εκδήλωση του Ομίλου «Αρ. Μάνεσης» για το εκλογικό και πολιτικό σύστημα

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Νίκος Παπαδημητρίου

«Εκλογικό σύστημα και πολιτικό σύστημα: μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και "κυβερνησιμότητας"», είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» την ερχόμενη Παρασκευή (17 Οκτωβρίου), στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις 5.30 το απόγευμα.

Ομιλητές θα είναι οι:

  • Κ. Χρυσόγονος, καθηγητής ΑΠΘ (με θέμα, «Το βαλς των ελληνικών εκλογικών συστημάτων»)
  • Χ. Ανθόπουλος, καθηγητής ΕΑΠ («Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και κυβερνήσειs συνεργασίαs)
  • Π.Κουστένης, επ. καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης («Το εκλογικό σύστημα στην προκρούστεια κλίνη των κομματικών σχεδιασμών: εξέλιξη και μετεξέλιξη στην Γ' Ελληνική Δημοκρατία»)
  • K. Ελευθερίου, επ. καθηγητής ΔΠΘ («Κρίση εμπιστοσύνης και σύστημα κυρίαρχου κόμματος: Πλευρές του πολιτικού ανταγωνισμού από τις εκλογές του 2023 έως σήμερα»)
  • Γ. Σωτηρέλης, καθηγητής ΕΚΠΑ («Η συνταγματική αναθεώρηση ως προϋπόθεση μιας εγγυημένης εξισορρόπησης μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και "κυβερνησιμότητας"»)

Προεδρεύει η Ιφ. Καμτσίδου, τ. καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», ενώ την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δ. Βερβεσός, πρόεδρος του ΔΣΑ.


 

