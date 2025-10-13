Εκδήλωση του Ομίλου «Αρ. Μάνεσης» για το εκλογικό και πολιτικό σύστημα

«Εκλογικό σύστημα και πολιτικό σύστημα: μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και "κυβερνησιμότητας"», είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» την ερχόμενη Παρασκευή (17 Οκτωβρίου), στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις 5.30 το απόγευμα.

Ομιλητές θα είναι οι:

Κ. Χρυσόγονος, καθηγητής ΑΠΘ (με θέμα, «Το βαλς των ελληνικών εκλογικών συστημάτων»)

Χ. Ανθόπουλος, καθηγητής ΕΑΠ («Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και κυβερνήσειs συνεργασίαs)

Π.Κουστένης, επ. καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης («Το εκλογικό σύστημα στην προκρούστεια κλίνη των κομματικών σχεδιασμών: εξέλιξη και μετεξέλιξη στην Γ' Ελληνική Δημοκρατία»)

K. Ελευθερίου, επ. καθηγητής ΔΠΘ («Κρίση εμπιστοσύνης και σύστημα κυρίαρχου κόμματος: Πλευρές του πολιτικού ανταγωνισμού από τις εκλογές του 2023 έως σήμερα»)

Γ. Σωτηρέλης, καθηγητής ΕΚΠΑ («Η συνταγματική αναθεώρηση ως προϋπόθεση μιας εγγυημένης εξισορρόπησης μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και "κυβερνησιμότητας"»)

Προεδρεύει η Ιφ. Καμτσίδου, τ. καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», ενώ την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δ. Βερβεσός, πρόεδρος του ΔΣΑ.



