«Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, θα έπρεπε λογικά να νοσηλευτεί για λίγες μέρες ώστε να ξεκινήσει σταδιακά τη σίτιση με συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Αντ’ αυτού πηγαίνει σπίτι του. Θα ακολουθήσει συγκεκριμένο διαιτολόγιο για να χάσει τα κιλά που πήρε. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι ο Μαχάτμα Γκάντι μετά από 21 μέρες απεργίας πείνας βρισκόταν σε κατάσταση ημιπαράλυσης. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι».
Αυτή την προκλητική και απαράδεκτη ανάρτηση έκανε το στέλεχος της Ν.Δ. και πρόεδρος της κοινότητας Νάξου Μάκης Μαυρογιάννης, με τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ να ζητάει στη Βουλή από τον Αδωνι Γεωργιάδη να τον αποδοκιμάσει αλλά εκείνος έκανε πως δεν τον γνώριζε.
«Οχι, δεν θα σχολιάσω τίποτα. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας πει. Δεν εκφράζει τη Ν.Δ. Δεν τον ξέρω τον κύριο», απάντησε ο υπουργός Υγείας και νόμισε πως καθάρισε.
Ντροπή!
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας