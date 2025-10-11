«Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, θα έπρεπε λογικά να νοσηλευτεί για λίγες μέρες ώστε να ξεκινήσει σταδιακά τη σίτιση με συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Αντ’ αυτού πηγαίνει σπίτι του. Θα ακολουθήσει συγκεκριμένο διαιτολόγιο για να χάσει τα κιλά που πήρε. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι ο Μαχάτμα Γκάντι μετά από 21 μέρες απεργίας πείνας βρισκόταν σε κατάσταση ημιπαράλυσης. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι».

Αυτή την προκλητική και απαράδεκτη ανάρτηση έκανε το στέλεχος της Ν.Δ. και πρόεδρος της κοινότητας Νάξου Μάκης Μαυρογιάννης, με τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ να ζητάει στη Βουλή από τον Αδωνι Γεωργιάδη να τον αποδοκιμάσει αλλά εκείνος έκανε πως δεν τον γνώριζε.

«Οχι, δεν θα σχολιάσω τίποτα. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας πει. Δεν εκφράζει τη Ν.Δ. Δεν τον ξέρω τον κύριο», απάντησε ο υπουργός Υγείας και νόμισε πως καθάρισε.

Ντροπή!