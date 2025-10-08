Καλημέρα εναλλακτική

Με την εμφάνιση -επιτέλους- του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό μερικά τηλεοπτικά κανάλια, σαν από συμφώνου, θυμήθηκαν ξαφνικά να πάρουν συνεντεύξεις από τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ο λόγος, προφανής... να καταφερθούν οι δύο πρώην ηγέτες της Αριστεράς εναντίον του Τσίπρα. Ο λαός γνωρίζει πια από τέτοια τερτίπια και τους λέει «καληνύχτα» (των καναλιών και των προθύμων τους). Όπως λέει «καληνύχτα» και στους φιλοσόφους, που άφησαν τη θαλπωρή της φιλοσοφικής ενατένισής τους για να καταγράψουν την αρνητική τους στάση. Καλημέρα λοιπόν στην Εναλλακτική που γεννιέται.