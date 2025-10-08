Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 15.0°
3 BF
55%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.4° 12.5°
4 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 12.0°
1 BF
58%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
2 BF
66%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
87%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.7° 13.7°
1 BF
68%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
3 BF
71%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
20.8° 17.8°
3 BF
72%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.0° 13.9°
2 BF
81%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
59%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.7° 11.7°
2 BF
87%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
55%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
76%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.5° 14.5°
2 BF
59%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 17.8°
2 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
15.5° 13.8°
2 BF
58%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.3° 12.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
4 BF
75%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
tsipras
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Καλημέρα εναλλακτική

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Κ.Τ.

Με την εμφάνιση -επιτέλους- του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό μερικά τηλεοπτικά κανάλια, σαν από συμφώνου, θυμήθηκαν ξαφνικά να πάρουν συνεντεύξεις από τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ο λόγος, προφανής... να καταφερθούν οι δύο πρώην ηγέτες της Αριστεράς εναντίον του Τσίπρα. Ο λαός γνωρίζει πια από τέτοια τερτίπια και τους λέει «καληνύχτα» (των καναλιών και των προθύμων τους). Όπως λέει «καληνύχτα» και στους φιλοσόφους, που άφησαν τη θαλπωρή της φιλοσοφικής ενατένισής τους για να καταγράψουν την αρνητική τους στάση. Καλημέρα λοιπόν στην Εναλλακτική που γεννιέται.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καλημέρα εναλλακτική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual