Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Κυρανάκης
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ / EUROKNISSI

Φευγάτος;

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Α.Χ.

Μισή ώρα όλη και όλη ήρθε και κάθισε στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σιδηροδρομικών ο αρμόδιος αν. υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης. Και όμως, μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά κατάφερε να μιλήσει τρεις φορές με τρόπο που υποδηλώνει ότι μετράει... μέρες στο υπουργείο. «Θέλω να παραδώσω το έργο πριν φύγω από το υπουργείο» είπε για το Κέντρο Εκπαίδευσης. «Για όσο καιρό είμαι στο υπουργείο θα συνεχίσω να μιλώ με εργαζομένους», σε άλλη φάση. «Μακάρι να είμαι εδώ όταν θα τελειώσει το έργο», τόνισε αλλού. Μόνο «ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης» δεν είπε...

Φευγάτος;

