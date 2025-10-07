Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε «το πολιτικό όπλο του».

Πυροβόλησε στα πόδια τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ αλλά η καρδιά μας παραμένει στη θέση της.

Όλοι εμείς οι αριστεροί δημοκράτες τού ευχόμαστε: «Καλή νύχτα και καλή τύχη».

* πολιτικός φιλόσοφος