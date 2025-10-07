Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.8° 14.0°
4 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
12.8° 11.0°
5 BF
69%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.0° 13.0°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
7°C
6.9° 6.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
76%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
71%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
1 BF
87%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.8° 18.0°
3 BF
83%
Μυτιλήνη
Θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.5°
2 BF
92%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
88%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
14.0° 14.0°
7 BF
84%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.2° 16.2°
6 BF
59%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
2 BF
71%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 13.4°
3 BF
64%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.8° 20.4°
3 BF
94%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.4° 13.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.3° 11.6°
2 BF
89%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.5° 12.5°
2 BF
68%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
9°C
8.5° 8.5°
1 BF
68%
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
gerapetritis
Δεν θα πάει Μαξίμου

Δεν θα πάει Μαξίμου

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΤΕΛ.

Τέλος στα σενάρια που θέλουν τη μετακίνηση του Γ. Γεραπετρίτη στο μέγαρο Μαξίμου έδωσε, εμμέσως πλην σαφώς, χθες ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Κατ’ αρχάς δεν έχει σημασία τι σκέπτομαι εγώ, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει... Θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση στα εξωτερικά. Η γνώση, η ικανότητα, η σοβαρότητα και η εμπειρία που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερες από κάθε άλλη εποχή. Εχουμε μια υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, πολλές εστίες έντασης στη γειτονιά μας. Νομίζω ότι απαιτείται μια σοβαρή συνέχεια στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής».

Δεν θα πάει Μαξίμου

