Δεν θα πάει Μαξίμου

Τέλος στα σενάρια που θέλουν τη μετακίνηση του Γ. Γεραπετρίτη στο μέγαρο Μαξίμου έδωσε, εμμέσως πλην σαφώς, χθες ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Κατ’ αρχάς δεν έχει σημασία τι σκέπτομαι εγώ, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει... Θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση στα εξωτερικά. Η γνώση, η ικανότητα, η σοβαρότητα και η εμπειρία που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερες από κάθε άλλη εποχή. Εχουμε μια υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, πολλές εστίες έντασης στη γειτονιά μας. Νομίζω ότι απαιτείται μια σοβαρή συνέχεια στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής».