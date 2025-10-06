Η τιμή της ανοησίας

«Άλαλα τα χείλη των ασεβών» -αλλά και των ευσεβών- έμειναν, σήμερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όταν δημοσιογράφος της ΕΡΤ (οποία έκπληξις!) έθεσε το -εύλογο κατά τον κ. Μαρινάκη (κι άλλη έκπληξη!)- ερώτημα αν «θα πληρώσουμε εμείς το κόστος της διάσωσης» των 27 απαχθέντων από τον ισραηλινό στρατό Ελλήνων ακτιβιστών που συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή Flotilla.
Ορθά η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι αυτό δεν ήταν ερώτημα, και η απάντηση Μαρινάκη δεν ήταν απάντηση, αλλά επίθεση στα θύματα της απαγωγής. Η ΝΕ.ΑΡ. καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και την ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση.
Εμείς, επίσης, δικαιούμαστε να ρωτάμε γιατί να πληρώνουμε, μέσω τέλους ΕΡΤ, το κόστος της κυβερνητικής προπαγάνδας και της ανοησίας των προθύμων φορέων της.
