Περί συνεργασιών

Πολλά έχουν ακουστεί εσχάτως για ενδεχόμενη συνεργασία του Στέφανου Κασσελάκη είτε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είτε με τη Μαρία Καρυστιανού. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε και στα δύο σενάρια (ΣΚΑΪ): Και πρώτα για την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας: «Συνεργαστήκαμε στα κατηγορητήρια για τα Τέμπη, αλλά επί ενάμιση μήνα τα είχε και δεν προσέθεσε ούτε λέξη. Δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία όταν κάποιος δεν συνεισφέρει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κρατούσε και τις υπογραφές στο συρτάρι μέχρι να πιεστεί από τους συγγενείς. Άρα δεν υπάρχει καμία βάση συνεργασίας». Ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού, «αν επιθυμεί να κάνει κόμμα, την παροτρύνω να το κάνει. Όμως η ίδια είπε ότι θέλει κάτι καινούργιο και φρέσκο», ανέφερε προσθέτοντας ότι «το Κίνημα Δημοκρατίας έχει λύσεις».
