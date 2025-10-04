Ημερομηνίες

Με ένα ημερολόγιο στο χέρι μαθαίνω ότι βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ. Ψάχνουν να βρουν ημερομηνία για το συνέδριο! Τ

ο αρχικό πλάνο του Νίκου Ανδρουλάκη φέρνει τη διεξαγωγή του στα τέλη Νοεμβρίου. Για να συμβεί αυτό όμως, το οργανωτικό πρέπει να βγάλει φτερά, αφού, ως γνωστόν, τα συνέδρια θέλουν προετοιμασία, οργανωτική και πολιτική (προσυνεδριακός διάλογος, εκλογή συνέδρων κ.λπ.). Με τα σημερινά δεδομένα, το νωρίτερο που μπορεί να γίνει είναι στις 22-23 Νοεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά, έχουν οι δικηγόροι της χώρας τις εκλογές τους και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να συμπέσουν. Αλλά και στις 6-7 Δεκεμβρίου υπάρχει ο β’ γύρος των δικηγορικών εκλογών. Φτάνουμε λοιπόν στις 13-14 Δεκεμβρίου, που όμως χρονικά είναι κοντά με τον προϋπολογισμό και το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μάχη στη Βουλή. Μετά Χριστούγεννα, γιορτές, που σημαίνει καλό Φλεβάρη (7-8 ή 14-15).



