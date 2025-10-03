Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.3° 17.3°
3 BF
65%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
8°C
9.0° 7.0°
4 BF
77%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
14.0° 13.3°
4 BF
68%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
94%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
9°C
8.7° 8.7°
1 BF
94%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
3°C
3.4° 3.4°
4 BF
87%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.0° 14.0°
2 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.6° 21.6°
3 BF
60%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
18°C
18.9° 17.7°
3 BF
90%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
67%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 14.0°
3 BF
58%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
21.8° 20.4°
2 BF
93%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.2° 16.8°
2 BF
51%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
15.3° 12.7°
2 BF
93%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
6°C
5.7° 5.7°
2 BF
95%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
OPEKEPE_1020
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
EUROKINISSI

Καταραμένοι... συνειρμοί

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ν.ΧΑΤΖ.

Χθες κατέθετε στην εξεταστική επιτροπή ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, διορισμένος το 2019 από τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος -όπως ξαναθυμηθήκαμε- αργότερα, ως γραμματέας του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου πια, διαφήμιζε τη μετάκληση Ινδών εργατών γης, συνόδευσε τον πρωθυπουργό στο επίσημο ταξίδι του στην Ινδία και υπήρξε κι από τους... αφανείς ήρωες της κιτς φιέστας στην Ακρόπολη τον Απρίλιο του 2024, όταν συνόδευσε στο μνημείο τους Ινδούς επιχειρηματίες προς τιμήν των οποίων είχε διοργανωθεί η ανεκδιήγητη «μασκαράτα». Και αφού ξαναθυμηθήκαμε το περιστατικό, ας επισημάνουμε και πάλι ότι το, άλλοτε «ακαριαίων» αντανακλαστικών, ΥΠΠΟ ουδέποτε απευθύνθηκε στον εισαγγελέα ζητώντας να διερευνηθεί ποιος εμπνεύστηκε και διοργάνωσε τη φιέστα στην Ακρόπολη χωρίς την άδεια της αρμόδιας Εφορείας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καταραμένοι... συνειρμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual