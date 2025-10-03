Καταραμένοι... συνειρμοί

Χθες κατέθετε στην εξεταστική επιτροπή ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, διορισμένος το 2019 από τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος -όπως ξαναθυμηθήκαμε- αργότερα, ως γραμματέας του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου πια, διαφήμιζε τη μετάκληση Ινδών εργατών γης, συνόδευσε τον πρωθυπουργό στο επίσημο ταξίδι του στην Ινδία και υπήρξε κι από τους... αφανείς ήρωες της κιτς φιέστας στην Ακρόπολη τον Απρίλιο του 2024, όταν συνόδευσε στο μνημείο τους Ινδούς επιχειρηματίες προς τιμήν των οποίων είχε διοργανωθεί η ανεκδιήγητη «μασκαράτα». Και αφού ξαναθυμηθήκαμε το περιστατικό, ας επισημάνουμε και πάλι ότι το, άλλοτε «ακαριαίων» αντανακλαστικών, ΥΠΠΟ ουδέποτε απευθύνθηκε στον εισαγγελέα ζητώντας να διερευνηθεί ποιος εμπνεύστηκε και διοργάνωσε τη φιέστα στην Ακρόπολη χωρίς την άδεια της αρμόδιας Εφορείας.