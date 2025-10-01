Το Global Sumud Flottila και η δημοσιογραφική κατρακύλα 

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ χρειάστηκε σχεδόν δύο ώρες για να «επιβεβαιώσει», μέσω Γαλλίας, την εισβολή των Ισραηλινών στον στόλο.

Εδώ και σχεδόν δύο ώρες ο στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flottila δέχεται επίθεση από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, εκατοντάδες βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήδη οργανώνονται κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις του πλανήτη.

Κι όμως για την πλειονότητα των ελληνικών ΜΜΕ είναι απλά… Τετάρτη βράδυ, με μπαλίτσα και έκτακτα δελτία καιρού.

Ας σταθούμε όμως, όχι στα ιδιωτικά μέσα τόσο, όσο στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ χρειάστηκε περίπου δύο ώρες για να βγάλει τηλεγράφημα που αναφέρει ότι γίνεται αναχαίτιση του στόλου και, πάλι, αυτό ως… ανακοίνωση από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών.

Από τις δέκα παρά κάτι το βράδυ, όλοι ξέρουμε ότι το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει ξεκινήσει τις εφόδους και τις απαγωγές ακτιβιστών και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων πέταγε χαρταετό, μεταφέροντας τηλεγραφήματα από το Reuters και άλλα ΜΜΕ.

Κύριοι του ΑΠΕ και κύριε προϊστάμενε του ΑΠΕ, στον στόλο υπάρχουν και δύο ελληνικά πλοία με Έλληνες πολίτες.

Ενδεικτικά τα «σχετικά» τηλεγραφήματα:

01/10/2025 23:03:50 Γαλλία: Ο στολίσκος για τη Γάζα "αναχαιτίζεται" από το Ισραήλ (υπουργός Εξωτερικών/2)

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ' ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου "αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις" σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

"Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό", έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε "συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή".

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ "είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό".

Ο Global Sumud Flotilla, που απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται ως μια "ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας" αποτελούμενη από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο θέμα αυτό.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό "ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια".

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό προειδοποίησε σήμερα το βράδυ τα πλοία του στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια για τη Γάζα να αλλάξουν πορεία, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς τα πλοία πλέουν στη Μεσόγειο στ' ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου και πλησιάζουν τις ακτές της Γάζας.

"Το Ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο Hamas-Sumud και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία", γράφει το υπουργείο στην πλατφόρμα Χ.

"Το Ναυτικό ενημέρωσε τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζει νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ενώ επανέλαβε την πρότασή του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο στολίσκος για τη Γάζα Global Sumud ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές που μετέχουν στον στολίσκο είπαν ότι ισραηλινά «πολεμικά πλοία» προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς», τα ξημερώματα σήμερα.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε είναι νόμιμος.

Ο στολίσκος για τη Γάζα αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Πολλά πλοία πλησιάζουν στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.