«Ελεύθεροι σκοπευτές», αδικημένοι και πικραμένοι

Κύριε Διευθυντά,

Ενας μετά τον άλλον τα στελέχη του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, της ανύπαρκτης στην κοινωνία Νέας Αριστεράς, κάποιοι «ελεύθεροι σκοπευτές», κάποιοι αδικημένοι και πικραμένοι βγαίνουν στο φως και με δηλώσεις στα κανάλια ή αρθρογραφίες σε εφημερίδες κάνουν βαρύγδουπες αναλύσεις για το μέλλον της παγκόσμιας και ελληνικής Αριστεράς και στο τέλος (σαν κερασάκι στην τούρτα...) υποδεικνύουν στον Τσίπρα τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει!

Κοντά σε όλους αυτούς υπάρχουν και οι αισχροί, χυδαίοι υβριστές που (μέσα από το αρρωστημένο τους πάθος και μίσος) μιλούν για «φράγκα» και για «λαγούμια»! Ολα αυτά τα «χαριτωμένα» συμβαίνουν, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας ΔΕΝ έχει μιλήσει, δεν έχει τοποθετηθεί για το πώς βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις και (κυρίως) πώς βλέπει τον δικό του ρόλο μέσα σε αυτές.

Με τιμή.



