«Ελεύθεροι σκοπευτές», αδικημένοι και πικραμένοι

Κύριε Διευθυντά,
Ενας μετά τον άλλον τα στελέχη του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, της ανύπαρκτης στην κοινωνία Νέας Αριστεράς, κάποιοι «ελεύθεροι σκοπευτές», κάποιοι αδικημένοι και πικραμένοι βγαίνουν στο φως και με δηλώσεις στα κανάλια ή αρθρογραφίες σε εφημερίδες κάνουν βαρύγδουπες αναλύσεις για το μέλλον της παγκόσμιας και ελληνικής Αριστεράς και στο τέλος (σαν κερασάκι στην τούρτα...) υποδεικνύουν στον Τσίπρα τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει!
Κοντά σε όλους αυτούς υπάρχουν και οι αισχροί, χυδαίοι υβριστές που (μέσα από το αρρωστημένο τους πάθος και μίσος) μιλούν για «φράγκα» και για «λαγούμια»! Ολα αυτά τα «χαριτωμένα» συμβαίνουν, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας ΔΕΝ έχει μιλήσει, δεν έχει τοποθετηθεί για το πώς βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις και (κυρίως) πώς βλέπει τον δικό του ρόλο μέσα σε αυτές.
Με τιμή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας