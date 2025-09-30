Προβοκατορολογία

Νερό στον μύλο των σεναρίων για... προβοκάτορες και «βαλτούς» ταραξίες έριξαν ορισμένες αναρτήσεις για άγνωστους κρανοφόρους μετά τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στο Σύνταγμα. Η όποια πιθανότητα για επεισόδια αποφεύχθηκε μετά την έγκαιρη παρέμβαση του συγγενή Θόδωρου Ελευθεριάδη που κάλεσε τους παρευρισκόμενους να παραμείνουν καθιστοί οκλαδόν μετά το τέλος των ομιλιών, όπως και σε έκκληση στην ΕΛ.ΑΣ. για... αυτοσυγκράτηση. Oπως όμως αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο για «περίεργους» ή «προβοκάτορες», αλλά για μέλη αναρχικής συλλογικότητας που συμπαραστέκονται από την αρχή στον Πάνο Ρούτσι. Τα πράγματα έβαλε στη θέση τους με χθεσινή ανάρτηση η ομάδα νέων «Μέχρι Τέλους», που ζήτησε να μπει τέλος σε κάθε συζήτηση για προβοκάτορες, ενώ παρενέβη με παρόμοια θέση και η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Eλενα Ακρίτα.