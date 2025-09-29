Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.0° 16.8°
2 BF
80%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.8° 15.0°
1 BF
81%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.0° 17.1°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
77%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.5° 16.5°
0 BF
91%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
3 BF
88%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
90%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.9°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 17.2°
2 BF
81%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
77%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 22.1°
2 BF
80%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.2° 21.2°
3 BF
70%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
1 BF
80%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.8° 21.6°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
14°C
15.5° 13.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.3° 18.3°
1 BF
74%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Ψηφοδέλτια
EUROKINISSI
Ένωση πρώην βουλευτών

Ενωμένο το προοδευτικό μπλοκ έκανε την ανατροπή

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Νίκος Παπαδημητρίου

Όταν ενώνονται τα προοδευτικά κόμματα, μπορούν να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία: αυτό ήταν το μήνυμα της κάλπης στην Ένωση πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Βάζοντας τέλος στη συντηρητική κυριαρχία στην Ένωση, το μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, απέσπασε ποσοστό 56,4% έναντι 34,5% του επίσημου ψηφοδελτίου της ΝΔ και 9,1% των «γαλάζιων» ανταρτών. Βάσει των ποσοστών, η προοδευτική συνεργασία θα έχει πέντε έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση τέσσερις.

Συντονιστές της νικηφόρας εκ των πραγμάτων, προσπάθειας ήταν, από τον χώρο της Αριστεράς, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Δημήτρης Γάκης (Νέα Αριστερά).

Η νίκη αυτή στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, σχολίαζε πρώην βουλευτής, επιπλέον ότι με τέτοιες συνεργασίες μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και στην κοινωνία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ενωμένο το προοδευτικό μπλοκ έκανε την ανατροπή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual