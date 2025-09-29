Ενωμένο το προοδευτικό μπλοκ έκανε την ανατροπή

Όταν ενώνονται τα προοδευτικά κόμματα, μπορούν να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία: αυτό ήταν το μήνυμα της κάλπης στην Ένωση πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών.
Βάζοντας τέλος στη συντηρητική κυριαρχία στην Ένωση, το μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, απέσπασε ποσοστό 56,4% έναντι 34,5% του επίσημου ψηφοδελτίου της ΝΔ και 9,1% των «γαλάζιων» ανταρτών. Βάσει των ποσοστών, η προοδευτική συνεργασία θα έχει πέντε έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση τέσσερις.
Συντονιστές της νικηφόρας εκ των πραγμάτων, προσπάθειας ήταν, από τον χώρο της Αριστεράς, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Δημήτρης Γάκης (Νέα Αριστερά).
Η νίκη αυτή στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, σχολίαζε πρώην βουλευτής, επιπλέον ότι με τέτοιες συνεργασίες μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και στην κοινωνία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας