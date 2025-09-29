Ενωμένο το προοδευτικό μπλοκ έκανε την ανατροπή

Όταν ενώνονται τα προοδευτικά κόμματα, μπορούν να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία: αυτό ήταν το μήνυμα της κάλπης στην Ένωση πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Βάζοντας τέλος στη συντηρητική κυριαρχία στην Ένωση, το μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, απέσπασε ποσοστό 56,4% έναντι 34,5% του επίσημου ψηφοδελτίου της ΝΔ και 9,1% των «γαλάζιων» ανταρτών. Βάσει των ποσοστών, η προοδευτική συνεργασία θα έχει πέντε έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση τέσσερις.

Συντονιστές της νικηφόρας εκ των πραγμάτων, προσπάθειας ήταν, από τον χώρο της Αριστεράς, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Δημήτρης Γάκης (Νέα Αριστερά).

Η νίκη αυτή στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, σχολίαζε πρώην βουλευτής, επιπλέον ότι με τέτοιες συνεργασίες μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και στην κοινωνία.